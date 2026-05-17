ELECCIONES ANDLUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Utrera

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de Utrera y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

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Madrid |

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Utrera
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Utrera | ondacero.es

Ya avanza el escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Utrera, y los primeros datos empiezan a ofrecer una imagen más clara del comportamiento electoral en uno de los municipios con más peso de la provincia de Sevilla. Aquí puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.

Sigue aquí todos los resultados de las elecciones andaluzas en Utrera, con actualización en tiempo real para comprobar qué partido logra más apoyo en el municipio y qué lectura política deja el escrutinio en esta parte del territorio sevillano.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 82,76%

Actualizado a las: 22:01

Resultado de las elecciones en

Los Molares Los Palacios y Villafranca El Palmar de Troya Dos Hermanas El Coronil Alcalá de Guadaíra Mairena del Alcor Arahal El Viso del Alcor Las Cabezas de San Juan
DATOS
2022
EN DISPUTA
Partido Escaños % Votos
PP - 39,94 8.531
PSOE-A - 23,99 5.125
VOX - 12,86 2.748
ADELANTE ANDALUCÍA - 11,65 2.490
PorA - 4,74 1.014
SALF - 3,53 756
PACMA - 0,67 145
ANDALUCISTAS-PA - 0,2 43
ESCAÑOS EN BLANCO - 0,17 38
PODER ANDALUZ - 0,16 35
FE de las JONS - 0,15 33
MUNDO+JUSTO - 0,14 30
PCPA - 0,13 28
PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,12 26
NA - 0,09 20
PCTE - 0,05 11
Tabla que contiene el resumen del escrutinio
Resumen del escrutinio:

Participación: 62,14%

+6.0 %
Votos contabilizados: 21.584 82,76%
Abstenciones: 13.145 37,85%
Votos en blanco: 284 1,32%
Votos nulos: 227 1,05%

Resultado de las elecciones en

Los Molares Los Palacios y Villafranca El Palmar de Troya Dos Hermanas El Coronil Alcalá de Guadaíra Mairena del Alcor Arahal El Viso del Alcor Las Cabezas de San Juan

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Utrera forma parte de la provincia de Sevilla, que en estas elecciones reparte 18 escaños y vuelve a situarse como una de las circunscripciones más determinantes del mapa andaluz.

Por eso, aunque el recuento municipal no decide por sí solo el reparto de diputados, sí aporta una pista importante sobre la fuerza de cada partido en el conjunto de la provincia y sobre las mayorías que pueden perfilarse tras el escrutinio.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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