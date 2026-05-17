Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Utrera

Ya avanza el escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Utrera, y los primeros datos empiezan a ofrecer una imagen más clara del comportamiento electoral en uno de los municipios con más peso de la provincia de Sevilla. Aquí puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.

Sigue aquí todos los resultados de las elecciones andaluzas en Utrera, con actualización en tiempo real para comprobar qué partido logra más apoyo en el municipio y qué lectura política deja el escrutinio en esta parte del territorio sevillano.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 82,76% Actualizado a las: 22:01 Andalucía

Sevilla

Utrera DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 39,94 8.531 PSOE-A - 23,99 5.125 VOX - 12,86 2.748 ADELANTE ANDALUCÍA - 11,65 2.490 PorA - 4,74 1.014 SALF - 3,53 756 PACMA - 0,67 145 ANDALUCISTAS-PA - 0,2 43 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,17 38 PODER ANDALUZ - 0,16 35 FE de las JONS - 0,15 33 MUNDO+JUSTO - 0,14 30 PCPA - 0,13 28 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,12 26 NA - 0,09 20 PCTE - 0,05 11 Resumen del escrutinio: Participación: 62,14% +6.0 % Votos contabilizados: 21.584 82,76% Abstenciones: 13.145 37,85% Votos en blanco: 284 1,32% Votos nulos: 227 1,05%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Utrera forma parte de la provincia de Sevilla, que en estas elecciones reparte 18 escaños y vuelve a situarse como una de las circunscripciones más determinantes del mapa andaluz.

Por eso, aunque el recuento municipal no decide por sí solo el reparto de diputados, sí aporta una pista importante sobre la fuerza de cada partido en el conjunto de la provincia y sobre las mayorías que pueden perfilarse tras el escrutinio.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.