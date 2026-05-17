Ya avanzan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Roquetas de Mar, con los primeros datos del escrutinio en uno de los municipios con mayor crecimiento de la provincia de Almería. En esta página puedes seguir en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los resultados oficiales.
Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Roquetas de Mar y cómo se comporta el voto en uno de los municipios más relevantes del litoral almeriense.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 68,38%
Actualizado a las: 21:46
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|42,28
|10.612
|VOX
|-
|26,63
|6.685
|PSOE-A
|-
|17,65
|4.432
|PorA
|-
|4,05
|1.017
|SALF
|-
|3,43
|862
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|3,11
|781
|PACMA
|-
|0,81
|205
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,21
|55
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|-
|0,17
|45
|ALM
|-
|0,15
|38
|IPAL
|-
|0,11
|30
|FE de las JONS
|-
|0,1
|27
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,09
|24
|PCPA
|-
|0,09
|24
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,08
|21
|NA
|-
|0,04
|12
|IZAR
|-
|0,03
|9
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 59,92%+5.7 %
|Votos contabilizados:
|25.251
|68,38%
|Abstenciones:
|16.886
|40,07%
|Votos en blanco:
|218
|0,86%
|Votos nulos:
|154
|0,6%
Resultado de las elecciones en
Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026
Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.
Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.
- Así es Juanma Moreno, candidato del PP en las elecciones de Andalucía que aspira a revalidar su mayoría absoluta
- Así es María Jesús Montero, la candidata de Pedro Sánchez para las elecciones de Andalucía con todos los pronósticos en contra
- Así es Manuel Gavira, candidato de Vox que sustituye a Macarena Olona y espera convertirse en la llave de las elecciones en Andalucía
- Así es Antonio Maíllo, el candidato de Por Andalucía que integra Sumar, Izquierda Unida y Podemos en las elecciones de Andalucía 2026
- Así es José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía: sucesor de Teresa Rodríguez y único que no se suma a la alianza de izquierdas
La mayoría absoluta en Andalucía
El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.
Roquetas de Mar forma parte de la provincia de Almería, que reparte 12 escaños, por lo que su resultado influye en el reparto global de fuerzas en el Parlamento andaluz.
El comportamiento del voto en municipios de gran crecimiento como Roquetas aporta claves relevantes para interpretar la tendencia electoral en la provincia.
Resultados de las elecciones andaluzas de 2022 en Roquetas de Mar
Los resultados de 2022 en Roquetas de Mar sirven como referencia para analizar la evolución del voto en uno de los municipios más dinámicos de la provincia de Almería.
La comparación permitirá comprobar si se mantienen las tendencias recientes o si el nuevo escrutinio introduce cambios en el comportamiento electoral.