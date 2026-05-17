ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Roquetas de Mar

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de Roquetas de Mar y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

ondacero.es

Madrid |

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Roquetas de Mar
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Roquetas de Mar | ondacero.es

Ya avanzan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Roquetas de Mar, con los primeros datos del escrutinio en uno de los municipios con mayor crecimiento de la provincia de Almería. En esta página puedes seguir en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los resultados oficiales.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Roquetas de Mar y cómo se comporta el voto en uno de los municipios más relevantes del litoral almeriense.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 68,38%

Actualizado a las: 21:46

      Resultado de las elecciones en

      La Mojonera Vícar Felix Enix Almería El Ejido Huércal de Almería Viator Alhama de Almería Alicún
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 42,28 10.612
      VOX - 26,63 6.685
      PSOE-A - 17,65 4.432
      PorA - 4,05 1.017
      SALF - 3,43 862
      ADELANTE ANDALUCÍA - 3,11 781
      PACMA - 0,81 205
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,21 55
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,17 45
      ALM - 0,15 38
      IPAL - 0,11 30
      FE de las JONS - 0,1 27
      ANDALUCISTAS-PA - 0,09 24
      PCPA - 0,09 24
      MUNDO+JUSTO - 0,08 21
      NA - 0,04 12
      IZAR - 0,03 9
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 59,92%

      +5.7 %
      Votos contabilizados: 25.251 68,38%
      Abstenciones: 16.886 40,07%
      Votos en blanco: 218 0,86%
      Votos nulos: 154 0,6%

      Resultado de las elecciones en

      La Mojonera Vícar Felix Enix Almería El Ejido Huércal de Almería Viator Alhama de Almería Alicún

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      Roquetas de Mar forma parte de la provincia de Almería, que reparte 12 escaños, por lo que su resultado influye en el reparto global de fuerzas en el Parlamento andaluz.

      El comportamiento del voto en municipios de gran crecimiento como Roquetas aporta claves relevantes para interpretar la tendencia electoral en la provincia.

      Resultados de las elecciones andaluzas de 2022 en Roquetas de Mar

      Los resultados de 2022 en Roquetas de Mar sirven como referencia para analizar la evolución del voto en uno de los municipios más dinámicos de la provincia de Almería.

      La comparación permitirá comprobar si se mantienen las tendencias recientes o si el nuevo escrutinio introduce cambios en el comportamiento electoral.

      PROGRAMAS
      EMISORAS
      NOTICIAS
      SOBRE NOSOTROS

      Descarga la app

      Síguenos en

      Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

      • Logotipo Antena 3
      • Logotipo La Sexta
      • Logotipo Neox
      • Logotipo Nova
      • Logotipo Mega
      • Logotipo A3s
      • Logotipo Europa FM
      • Logotipo Melodía FM
      • Logotipo Atresplayer