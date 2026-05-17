Ya avanzan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Roquetas de Mar, con los primeros datos del escrutinio en uno de los municipios con mayor crecimiento de la provincia de Almería. En esta página puedes seguir en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los resultados oficiales.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Roquetas de Mar y cómo se comporta el voto en uno de los municipios más relevantes del litoral almeriense.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 68,38% Actualizado a las: 21:46 Andalucía

Almería

Roquetas de Mar DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 42,28 10.612 VOX - 26,63 6.685 PSOE-A - 17,65 4.432 PorA - 4,05 1.017 SALF - 3,43 862 ADELANTE ANDALUCÍA - 3,11 781 PACMA - 0,81 205 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,21 55 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,17 45 ALM - 0,15 38 IPAL - 0,11 30 FE de las JONS - 0,1 27 ANDALUCISTAS-PA - 0,09 24 PCPA - 0,09 24 MUNDO+JUSTO - 0,08 21 NA - 0,04 12 IZAR - 0,03 9 Resumen del escrutinio: Participación: 59,92% +5.7 % Votos contabilizados: 25.251 68,38% Abstenciones: 16.886 40,07% Votos en blanco: 218 0,86% Votos nulos: 154 0,6%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Roquetas de Mar forma parte de la provincia de Almería, que reparte 12 escaños, por lo que su resultado influye en el reparto global de fuerzas en el Parlamento andaluz.

El comportamiento del voto en municipios de gran crecimiento como Roquetas aporta claves relevantes para interpretar la tendencia electoral en la provincia.

Resultados de las elecciones andaluzas de 2022 en Roquetas de Mar

Los resultados de 2022 en Roquetas de Mar sirven como referencia para analizar la evolución del voto en uno de los municipios más dinámicos de la provincia de Almería.

La comparación permitirá comprobar si se mantienen las tendencias recientes o si el nuevo escrutinio introduce cambios en el comportamiento electoral.