Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Puente Genil

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Puente Genil ya está en marcha y los primeros datos comienzan a ofrecer una imagen del comportamiento electoral en uno de los municipios más relevantes de la provincia de Córdoba. Aquí puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento.

Consulta en esta página quién gana las elecciones andaluzas en Puente Genil y cómo se distribuye el voto en un municipio que suele ofrecer claves importantes sobre la tendencia electoral en el conjunto cordobés.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 28,86% Actualizado a las: 21:19 Andalucía

Córdoba

Puente Genil DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 37,69 1.596 PSOE-A - 23,19 982 VOX - 19,24 815 ADELANTE ANDALUCÍA - 7,6 322 PorA - 7,1 301 SALF - 2,57 109 PACMA - 0,47 20 ANDALUCISTAS-PA - 0,35 15 PCPA - 0,25 11 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,14 6 NA - 0,11 5 PCTE - 0,07 3 FE de las JONS - 0,07 3 MUNDO+JUSTO - 0,04 2 Resumen del escrutinio: Participación: 63,2% +5.2 % Votos contabilizados: 4.282 28,86% Abstenciones: 2.493 36,79% Votos en blanco: 44 1,03% Votos nulos: 48 1,12%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Puente Genil forma parte de la provincia de Córdoba, que reparte 13 escaños, por lo que su resultado contribuye a definir el equilibrio final en el Parlamento andaluz.

Aunque el reparto de diputados se decide a nivel provincial, el comportamiento electoral en municipios como Puente Genil aporta una referencia útil para interpretar la tendencia general del escrutinio.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.