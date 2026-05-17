Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Málaga

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Málaga ya está en marcha y los primeros datos empiezan a marcar tendencia en una de las ciudades más relevantes del mapa andaluz. En esta página puedes seguir en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Málaga y cómo se reparte el apoyo entre partidos en una capital clave para entender el equilibrio político en el conjunto de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 74,01% Actualizado a las: 21:58 Andalucía

Málaga

Málaga DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 41,39 83.925 PSOE-A - 20,57 41.710 VOX - 14,28 28.956 ADELANTE ANDALUCÍA - 11,47 23.272 PorA - 6,07 12.321 SALF - 2,82 5.728 PACMA - 0,92 1.883 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,29 602 MUNDO+JUSTO - 0,18 378 ANDALUCISTAS-PA - 0,17 358 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,16 336 PCPA - 0,15 323 29 - 0,13 271 FE de las JONS - 0,13 271 NA - 0,06 139 CONECTA - 0,05 106 SOCIEDAD UNIDA - 0,03 76 Resumen del escrutinio: Participación: 62,07% +4.7 % Votos contabilizados: 204.292 74,01% Abstenciones: 124.831 37,92% Votos en blanco: 2.067 1,01% Votos nulos: 1.570 0,76%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

El municipio de Málaga se integra en una provincia que reparte 17 escaños, una de las cifras más altas de la comunidad, por lo que su resultado puede resultar decisivo para inclinar la balanza entre bloques.

El reparto de diputados se realiza a nivel provincial mediante la Ley d’Hondt, de modo que el comportamiento electoral de la capital malagueña ofrece una pista muy relevante sobre la tendencia general del escrutinio en toda la circunscripción.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.