ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Jaén

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de Jaén y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Madrid |

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Jaén
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Jaén | ondacero.es

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Jaén ya está en marcha y los primeros datos comienzan a perfilar el comportamiento electoral en la capital jiennense. En esta página puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento a medida que avanza la noche electoral.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Jaén (municipio) y cómo se distribuye el apoyo entre partidos en una ciudad clave para entender el equilibrio político en la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 72,37%

Actualizado a las: 22:01

Resultado de las elecciones en

Los Villares La Guardia de Jaén Jamilena Pegalajar Torredelcampo Fuerte del Rey Torredonjimeno Mancha Real Martos Fuensanta de Martos
DATOS
2022
EN DISPUTA
Partido Escaños % Votos
PP - 44,03 19.076
PSOE-A - 21,79 9.441
VOX - 14,88 6.448
JM+ - 5,88 2.551
ADELANTE ANDALUCÍA - 5,2 2.254
PorA - 4,14 1.797
SALF - 1,75 760
PACMA - 0,59 259
MUNDO+JUSTO - 0,24 104
ESCAÑOS EN BLANCO - 0,23 100
FE de las JONS - 0,2 87
ANDALUCISTAS-PA - 0,19 85
PCPA - 0,08 38
NA - 0,04 18
Tabla que contiene el resumen del escrutinio
Resumen del escrutinio:

Participación: 67,18%

+3.0 %
Votos contabilizados: 43.690 72,37%
Abstenciones: 21.339 32,81%
Votos en blanco: 300 0,69%
Votos nulos: 372 0,85%

Resultado de las elecciones en

Los Villares La Guardia de Jaén Jamilena Pegalajar Torredelcampo Fuerte del Rey Torredonjimeno Mancha Real Martos Fuensanta de Martos

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

El municipio de Jaén se integra en una provincia que reparte 11 escaños, por lo que su resultado es relevante para entender el reparto final de fuerzas en el Parlamento andaluz.

El sistema electoral provincial hace que el comportamiento del voto en la capital sea una referencia importante durante el escrutinio.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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