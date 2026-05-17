Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Jaén

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Jaén ya está en marcha y los primeros datos comienzan a perfilar el comportamiento electoral en la capital jiennense. En esta página puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento a medida que avanza la noche electoral.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Jaén (municipio) y cómo se distribuye el apoyo entre partidos en una ciudad clave para entender el equilibrio político en la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 72,37% Actualizado a las: 22:01 Andalucía

Jaén

Jaén DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 44,03 19.076 PSOE-A - 21,79 9.441 VOX - 14,88 6.448 JM+ - 5,88 2.551 ADELANTE ANDALUCÍA - 5,2 2.254 PorA - 4,14 1.797 SALF - 1,75 760 PACMA - 0,59 259 MUNDO+JUSTO - 0,24 104 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,23 100 FE de las JONS - 0,2 87 ANDALUCISTAS-PA - 0,19 85 PCPA - 0,08 38 NA - 0,04 18 Resumen del escrutinio: Participación: 67,18% +3.0 % Votos contabilizados: 43.690 72,37% Abstenciones: 21.339 32,81% Votos en blanco: 300 0,69% Votos nulos: 372 0,85%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

El municipio de Jaén se integra en una provincia que reparte 11 escaños, por lo que su resultado es relevante para entender el reparto final de fuerzas en el Parlamento andaluz.

El sistema electoral provincial hace que el comportamiento del voto en la capital sea una referencia importante durante el escrutinio.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.