Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Córdoba

Los primeros datos de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Córdoba ya se abren paso con el inicio del escrutinio en la capital cordobesa. En esta página puedes seguir en tiempo real los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Córdoba (municipio) y cómo se reparte el apoyo entre partidos en una ciudad clave para entender el comportamiento electoral en el conjunto de la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 37,14% Actualizado a las: 21:37 Andalucía

Córdoba

Córdoba DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 40,44 25.212 PSOE-A - 19,96 12.444 VOX - 15,29 9.535 ADELANTE ANDALUCÍA - 10,25 6.392 PorA - 8,69 5.420 SALF - 2,26 1.411 PACMA - 0,73 458 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,34 212 ANDALUCISTAS-PA - 0,29 182 PCPA - 0,17 110 PCTE - 0,13 84 FE de las JONS - 0,13 84 MUNDO+JUSTO - 0,1 67 NA - 0,05 35 Resumen del escrutinio: Participación: 64,39% +2.2 % Votos contabilizados: 62.841 37,14% Abstenciones: 34.746 35,6% Votos en blanco: 696 1,11% Votos nulos: 499 0,79%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

El municipio de Córdoba se integra en una provincia que reparte 13 escaños, por lo que su resultado es relevante para entender el equilibrio final entre bloques en el Parlamento andaluz.

El sistema de reparto provincial mediante la Ley d’Hondt convierte el comportamiento electoral en la capital en un indicador importante durante el escrutinio.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.