ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Córdoba

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de Córdoba y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Córdoba
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Córdoba | ondacero.es

Los primeros datos de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Córdoba ya se abren paso con el inicio del escrutinio en la capital cordobesa. En esta página puedes seguir en tiempo real los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Córdoba (municipio) y cómo se reparte el apoyo entre partidos en una ciudad clave para entender el comportamiento electoral en el conjunto de la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 37,14%

Actualizado a las: 21:37

      Resultado de las elecciones en

      La Victoria Guadalcázar Villafranca de Córdoba Almodóvar del Río Fernán-Núñez El Carpio San Sebastián de los Ballesteros La Carlota Montemayor Adamuz
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 40,44 25.212
      PSOE-A - 19,96 12.444
      VOX - 15,29 9.535
      ADELANTE ANDALUCÍA - 10,25 6.392
      PorA - 8,69 5.420
      SALF - 2,26 1.411
      PACMA - 0,73 458
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,34 212
      ANDALUCISTAS-PA - 0,29 182
      PCPA - 0,17 110
      PCTE - 0,13 84
      FE de las JONS - 0,13 84
      MUNDO+JUSTO - 0,1 67
      NA - 0,05 35
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 64,39%

      +2.2 %
      Votos contabilizados: 62.841 37,14%
      Abstenciones: 34.746 35,6%
      Votos en blanco: 696 1,11%
      Votos nulos: 499 0,79%

      Resultado de las elecciones en

      La Victoria Guadalcázar Villafranca de Córdoba Almodóvar del Río Fernán-Núñez El Carpio San Sebastián de los Ballesteros La Carlota Montemayor Adamuz

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      El municipio de Córdoba se integra en una provincia que reparte 13 escaños, por lo que su resultado es relevante para entender el equilibrio final entre bloques en el Parlamento andaluz.

      El sistema de reparto provincial mediante la Ley d’Hondt convierte el comportamiento electoral en la capital en un indicador importante durante el escrutinio.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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