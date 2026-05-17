Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Cádiz

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Cádiz ya está en marcha y los primeros datos comienzan a ofrecer una imagen más clara del comportamiento electoral en la capital gaditana. Aquí puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.

Consulta en esta página quién gana las elecciones andaluzas en Cádiz y cómo se distribuye el voto en una ciudad clave para entender el equilibrio político en la provincia y su impacto en el conjunto de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 30,25% Actualizado a las: 21:37 Andalucía

Cádiz

Cádiz DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 31,21 5.731 ADELANTE ANDALUCÍA - 26,23 4.817 PSOE-A - 22,78 4.182 VOX - 8,81 1.619 PorA - 5,36 984 SALF - 1,55 285 PACMA - 1,19 219 100x100 - 0,37 69 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,26 49 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,23 43 ANDALUCISTAS-PA - 0,21 40 NA - 0,21 39 MUNDO+JUSTO - 0,17 32 ANDALUSÍ - 0,16 31 PCPA - 0,14 27 FE de las JONS - 0,08 16 Resumen del escrutinio: Participación: 65,64% +5.2 % Votos contabilizados: 18.513 30,25% Abstenciones: 9.689 34,35% Votos en blanco: 175 0,95% Votos nulos: 155 0,83%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

El municipio de Cádiz forma parte de una provincia que reparte 15 escaños, una cifra relevante dentro del conjunto andaluz y que convierte a este territorio en clave para la suma de mayorías.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales y en la aplicación de la Ley d’Hondt, de modo que el comportamiento del voto en la capital gaditana ayuda a interpretar la tendencia general del escrutinio en toda la provincia.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.