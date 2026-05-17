Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Almería, con el avance del escrutinio en la capital almeriense. En esta página puedes consultar en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los resultados oficiales conforme avanza la noche electoral.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Almería (municipio) y cómo se distribuye el voto en una ciudad clave para entender el comportamiento electoral en el conjunto de la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 51,85% Actualizado a las: 21:37 Andalucía

Almería

Almería DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 41,39 19.117 PSOE-A - 22,67 10.471 VOX - 21,51 9.938 PorA - 4,98 2.303 ADELANTE ANDALUCÍA - 3,89 1.800 SALF - 2,5 1.156 PACMA - 0,56 260 ALM - 0,33 157 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,29 134 MUNDO+JUSTO - 0,15 70 IPAL - 0,15 70 ANDALUCISTAS-PA - 0,14 67 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,11 55 PCPA - 0,1 48 FE de las JONS - 0,09 45 NA - 0,08 39 IZAR - 0,03 16 Resumen del escrutinio: Participación: 60,3% +5.2 % Votos contabilizados: 46.431 51,85% Abstenciones: 30.557 39,69% Votos en blanco: 436 0,94% Votos nulos: 249 0,53%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

El municipio de Almería forma parte de una provincia que reparte 12 escaños, por lo que su resultado es relevante para entender el equilibrio final entre bloques en el Parlamento andaluz.

El sistema electoral aplica la Ley d’Hondt a nivel provincial, de modo que el comportamiento del voto en la capital ayuda a interpretar la tendencia general del escrutinio.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.