ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Almería

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de Almería y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Almería
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Almería | ondacero.es

Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Almería, con el avance del escrutinio en la capital almeriense. En esta página puedes consultar en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los resultados oficiales conforme avanza la noche electoral.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Almería (municipio) y cómo se distribuye el voto en una ciudad clave para entender el comportamiento electoral en el conjunto de la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 51,85%

Actualizado a las: 21:37

      Resultado de las elecciones en

      Huércal de Almería Viator Pechina Benahadux Rioja Enix Gádor Vícar Roquetas de Mar Alhama de Almería
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 41,39 19.117
      PSOE-A - 22,67 10.471
      VOX - 21,51 9.938
      PorA - 4,98 2.303
      ADELANTE ANDALUCÍA - 3,89 1.800
      SALF - 2,5 1.156
      PACMA - 0,56 260
      ALM - 0,33 157
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,29 134
      MUNDO+JUSTO - 0,15 70
      IPAL - 0,15 70
      ANDALUCISTAS-PA - 0,14 67
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,11 55
      PCPA - 0,1 48
      FE de las JONS - 0,09 45
      NA - 0,08 39
      IZAR - 0,03 16
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 60,3%

      +5.2 %
      Votos contabilizados: 46.431 51,85%
      Abstenciones: 30.557 39,69%
      Votos en blanco: 436 0,94%
      Votos nulos: 249 0,53%

      Resultado de las elecciones en

      Huércal de Almería Viator Pechina Benahadux Rioja Enix Gádor Vícar Roquetas de Mar Alhama de Almería

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      El municipio de Almería forma parte de una provincia que reparte 12 escaños, por lo que su resultado es relevante para entender el equilibrio final entre bloques en el Parlamento andaluz.

      El sistema electoral aplica la Ley d’Hondt a nivel provincial, de modo que el comportamiento del voto en la capital ayuda a interpretar la tendencia general del escrutinio.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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