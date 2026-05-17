ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Motril

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de Motril y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

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Madrid |

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Motril
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Motril | ondacero.es

Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Motril, con el avance del escrutinio en uno de los municipios más importantes de la costa de Granada. En esta página puedes consultar en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los resultados oficiales.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Motril y cómo vota uno de los municipios con mayor peso del litoral granadino, clave para interpretar la tendencia electoral en la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 29,53%

Actualizado a las: 21:43

Resultado de las elecciones en

Torrenueva Costa Salobreña Molvízar Vélez de Benaudalla Gualchos Lújar Ítrabo Los Guájares Jete Almuñécar
DATOS
2022
EN DISPUTA
Partido Escaños % Votos
PP - 32,32 2.471
PSOE-A - 26,81 2.050
VOX - 22,34 1.708
ADELANTE ANDALUCÍA - 7,54 577
PorA - 4,89 374
SALF - 3,25 249
PACMA - 0,45 35
ANDALUCISTAS-PA - 0,41 32
ESCAÑOS EN BLANCO - 0,24 19
JUFUDI - 0,13 10
FE de las JONS - 0,13 10
MUNDO+JUSTO - 0,13 10
PCPA - 0,07 6
PCTE - 0,06 5
NA - 0,06 5
IZAR - 0,05 4
Tabla que contiene el resumen del escrutinio
Resumen del escrutinio:

Participación: 58,77%

+5.8 %
Votos contabilizados: 7.705 29,53%
Abstenciones: 5.404 41,22%
Votos en blanco: 79 1,03%
Votos nulos: 61 0,79%

Resultado de las elecciones en

Torrenueva Costa Salobreña Molvízar Vélez de Benaudalla Gualchos Lújar Ítrabo Los Guájares Jete Almuñécar

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Motril se integra en la provincia de Granada, que reparte 13 escaños, por lo que su comportamiento electoral ayuda a interpretar la tendencia general del escrutinio en toda la circunscripción.

Aunque el reparto de diputados se decide a nivel provincial, el voto en municipios como Motril aporta una referencia clave sobre la fuerza de cada partido en la costa granadina.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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