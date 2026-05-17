Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Motril, con el avance del escrutinio en uno de los municipios más importantes de la costa de Granada. En esta página puedes consultar en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los resultados oficiales.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Motril y cómo vota uno de los municipios con mayor peso del litoral granadino, clave para interpretar la tendencia electoral en la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 29,53% Actualizado a las: 21:43 Andalucía

Granada

Motril DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 32,32 2.471 PSOE-A - 26,81 2.050 VOX - 22,34 1.708 ADELANTE ANDALUCÍA - 7,54 577 PorA - 4,89 374 SALF - 3,25 249 PACMA - 0,45 35 ANDALUCISTAS-PA - 0,41 32 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,24 19 JUFUDI - 0,13 10 FE de las JONS - 0,13 10 MUNDO+JUSTO - 0,13 10 PCPA - 0,07 6 PCTE - 0,06 5 NA - 0,06 5 IZAR - 0,05 4 Resumen del escrutinio: Participación: 58,77% +5.8 % Votos contabilizados: 7.705 29,53% Abstenciones: 5.404 41,22% Votos en blanco: 79 1,03% Votos nulos: 61 0,79%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Motril se integra en la provincia de Granada, que reparte 13 escaños, por lo que su comportamiento electoral ayuda a interpretar la tendencia general del escrutinio en toda la circunscripción.

Aunque el reparto de diputados se decide a nivel provincial, el voto en municipios como Motril aporta una referencia clave sobre la fuerza de cada partido en la costa granadina.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.