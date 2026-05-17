Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Marbella

Ya avanza el escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Marbella, y los primeros datos empiezan a dibujar el comportamiento electoral en uno de los municipios más conocidos y con mayor peso político de la Costa del Sol. En esta página puedes seguir en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.
Sigue aquí todos los resultados de las elecciones andaluzas en Marbella, con actualización en tiempo real para comprobar qué partido logra más apoyo en el municipio y qué lectura deja el escrutinio en una de las ciudades más observadas de la provincia de Málaga.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 27,72%
Actualizado a las: 21:13
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|46,42
|6.306
|PSOE-A
|-
|20,32
|2.761
|VOX
|-
|16,41
|2.230
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|7,2
|978
|PorA
|-
|3,75
|510
|SALF
|-
|3,21
|437
|PACMA
|-
|0,67
|92
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,3
|42
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,21
|29
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|-
|0,15
|21
|PCPA
|-
|0,13
|18
|FE de las JONS
|-
|0,1
|14
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,09
|13
|29
|-
|0,07
|10
|NA
|-
|0,07
|10
|CONECTA
|-
|0,03
|5
|SOCIEDAD UNIDA
|-
|0,02
|3
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 53,37%+4.2 %
|Votos contabilizados:
|13.693
|27,72%
|Abstenciones:
|11.963
|46,62%
|Votos en blanco:
|103
|0,75%
|Votos nulos:
|111
|0,81%
Resultado de las elecciones en
Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026
Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.
Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.
- Así es Juanma Moreno, candidato del PP en las elecciones de Andalucía que aspira a revalidar su mayoría absoluta
- Así es María Jesús Montero, la candidata de Pedro Sánchez para las elecciones de Andalucía con todos los pronósticos en contra
- Así es Manuel Gavira, candidato de Vox que sustituye a Macarena Olona y espera convertirse en la llave de las elecciones en Andalucía
- Así es Antonio Maíllo, el candidato de Por Andalucía que integra Sumar, Izquierda Unida y Podemos en las elecciones de Andalucía 2026
- Así es José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía: sucesor de Teresa Rodríguez y único que no se suma a la alianza de izquierdas
La mayoría absoluta en Andalucía
El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.
Marbella se integra en la provincia de Málaga, una circunscripción que reparte 17 escaños y cuyo resultado puede ser determinante para la suma final de mayorías en Andalucía.
Por eso, aunque el reparto de diputados se resuelve a nivel provincial, el voto en un municipio como Marbella aporta una señal importante sobre la fuerza de cada bloque en uno de los territorios más decisivos del mapa andaluz.
Resultados de las elecciones de Andalucía 2022
En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.
El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.
Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.