ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Marbella

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de Marbella y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Marbella
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Marbella | ondacero.es

Ya avanza el escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Marbella, y los primeros datos empiezan a dibujar el comportamiento electoral en uno de los municipios más conocidos y con mayor peso político de la Costa del Sol. En esta página puedes seguir en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.

Sigue aquí todos los resultados de las elecciones andaluzas en Marbella, con actualización en tiempo real para comprobar qué partido logra más apoyo en el municipio y qué lectura deja el escrutinio en una de las ciudades más observadas de la provincia de Málaga.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 27,72%

Actualizado a las: 21:13

      Resultado de las elecciones en

      Ojén Istán Monda Benahavís Guaro Tolox Coín Alhaurín el Grande Fuengirola Mijas
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 46,42 6.306
      PSOE-A - 20,32 2.761
      VOX - 16,41 2.230
      ADELANTE ANDALUCÍA - 7,2 978
      PorA - 3,75 510
      SALF - 3,21 437
      PACMA - 0,67 92
      ANDALUCISTAS-PA - 0,3 42
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,21 29
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,15 21
      PCPA - 0,13 18
      FE de las JONS - 0,1 14
      MUNDO+JUSTO - 0,09 13
      29 - 0,07 10
      NA - 0,07 10
      CONECTA - 0,03 5
      SOCIEDAD UNIDA - 0,02 3
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 53,37%

      +4.2 %
      Votos contabilizados: 13.693 27,72%
      Abstenciones: 11.963 46,62%
      Votos en blanco: 103 0,75%
      Votos nulos: 111 0,81%

      Resultado de las elecciones en

      Ojén Istán Monda Benahavís Guaro Tolox Coín Alhaurín el Grande Fuengirola Mijas

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      Marbella se integra en la provincia de Málaga, una circunscripción que reparte 17 escaños y cuyo resultado puede ser determinante para la suma final de mayorías en Andalucía.

      Por eso, aunque el reparto de diputados se resuelve a nivel provincial, el voto en un municipio como Marbella aporta una señal importante sobre la fuerza de cada bloque en uno de los territorios más decisivos del mapa andaluz.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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