Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Málaga provincia

Los primeros datos de las elecciones de Andalucía 2026 en Málaga ya se abren paso con el inicio del escrutinio en una de las provincias con mayor peso demográfico y político de la comunidad. En esta página puedes seguir en tiempo real los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento conforme avanza la noche electoral.

Sigue aquí quién gana las elecciones andaluzas en Málaga, cómo se reparte la representación en la provincia y qué lectura deja el resultado en uno de los territorios más determinantes para entender el desenlace autonómico.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 77,88% Actualizado a las: 22:01 Andalucía

Málaga DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 8 43,49 250.937 PSOE-A 4 20,27 116.971 VOX 3 14,77 85.268 ADELANTE ANDALUCÍA 1 9,37 54.116 PorA 1 5,83 33.678 SALF 0 3,08 17.781 PACMA 0 0,77 4.483 ANDALUCISTAS-PA 0 0,36 2.081 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,24 1.431 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,15 914 PCPA 0 0,15 893 MUNDO+JUSTO 0 0,14 820 FE de las JONS 0 0,12 732 29 0 0,1 600 NA 0 0,06 395 CONECTA 0 0,04 268 SOCIEDAD UNIDA 0 0,03 209 Resumen del escrutinio: Participación: 61,64% +5.4 % Votos contabilizados: 582.619 77,88% Abstenciones: 362.449 38,35% Votos en blanco: 5.418 0,93% Votos nulos: 5.624 0,96%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Málaga reparte 17 escaños, una de las cifras más altas de toda Andalucía, por lo que su resultado puede resultar decisivo para inclinar la balanza entre bloques y marcar el desenlace autonómico.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.