ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en La Línea de la Concepción

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de la Línea de la Concepción y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en La Línea de la Concepción
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en La Línea de la Concepción | ondacero.es

Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en La Línea de la Concepción, con el avance del escrutinio en uno de los municipios más singulares del Campo de Gibraltar. En esta página puedes consultar en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los resultados oficiales.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en La Línea de la Concepción y cómo vota un municipio con un perfil político propio dentro de la provincia de Cádiz.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 20,59%

Actualizado a las: 21:13

      Resultado de las elecciones en

      San Roque Algeciras Los Barrios Castellar de la Frontera San Martín del Tesorillo Manilva Tarifa Jimena de la Frontera Casares Estepona
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      100x100 - 31,46 1.534
      PP - 25,41 1.239
      PSOE-A - 16,65 812
      VOX - 13,92 679
      ADELANTE ANDALUCÍA - 6,27 306
      PorA - 2,29 112
      SALF - 2,15 105
      PACMA - 0,53 26
      ANDALUCISTAS-PA - 0,22 11
      MUNDO+JUSTO - 0,12 6
      NA - 0,1 5
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,08 4
      ANDALUSÍ - 0,06 3
      PCPA - 0,04 2
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,04 2
      FE de las JONS - 0,02 1
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 47,47%

      +7.6 %
      Votos contabilizados: 4.890 20,59%
      Abstenciones: 5.410 52,52%
      Votos en blanco: 28 0,57%
      Votos nulos: 15 0,3%

      Resultado de las elecciones en

      San Roque Algeciras Los Barrios Castellar de la Frontera San Martín del Tesorillo Manilva Tarifa Jimena de la Frontera Casares Estepona

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, mientras el PP de Juanma Moreno busca revalidar el Gobierno autonómico.

      Vox y las formaciones a la izquierda del PSOE también aspiran a reforzar su presencia en un Parlamento donde cada escaño será clave.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      La Línea de la Concepción se integra en la provincia de Cádiz, que reparte 15 escaños y cuyo resultado global será determinante para el equilibrio político en Andalucía.

      Aunque el reparto se decide a nivel provincial, el comportamiento del voto en municipios con identidad propia como La Línea ofrece claves relevantes durante el escrutinio.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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