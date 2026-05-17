Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Jerez de la Frontera, uno de los municipios con mayor peso de la provincia de Cádiz. A medida que avanza el escrutinio, puedes seguir aquí en directo el recuento de votos, el porcentaje de apoyo a cada partido y la evolución de los datos oficiales.

Consulta en esta página quién gana las elecciones andaluzas en Jerez y cómo vota uno de los grandes municipios andaluces, clave para entender el equilibrio electoral en el conjunto de la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 62,18% Actualizado a las: 21:40 Andalucía

Cádiz

Jerez de la Frontera DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 39,5 24.945 PSOE-A - 20,64 13.036 ADELANTE ANDALUCÍA - 16,72 10.562 VOX - 13,72 8.665 PorA - 3,6 2.279 SALF - 3,04 1.921 PACMA - 0,7 448 ANDALUCISTAS-PA - 0,19 126 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,18 117 100x100 - 0,13 86 PCPA - 0,11 74 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,11 72 MUNDO+JUSTO - 0,1 68 FE de las JONS - 0,08 53 NA - 0,07 47 ANDALUSÍ - 0,06 39 Resumen del escrutinio: Participación: 59,08% +2.7 % Votos contabilizados: 63.552 62,18% Abstenciones: 44.017 40,91% Votos en blanco: 607 0,96% Votos nulos: 407 0,64%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Jerez de la Frontera se integra en una provincia que reparte 15 escaños, por lo que su resultado puede resultar determinante para reforzar a uno u otro bloque en el conjunto de Andalucía.

El reparto de escaños se realiza mediante la Ley d’Hondt a nivel provincial, lo que convierte el comportamiento electoral de grandes municipios como Jerez en un indicador clave durante el escrutinio.

Resultados de las elecciones andaluzas de 2022 en Jerez de la Frontera

Las elecciones de 2022 dejaron en Jerez un resultado muy seguido por los partidos, al tratarse de uno de los municipios con mayor población de la provincia de Cádiz.

Ese precedente permite ahora comparar la evolución del voto en 2026 y analizar si se mantienen las tendencias o se produce un cambio en el equilibrio político local.