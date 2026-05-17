ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Jaén

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en Jaén y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Madrid |

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Jaén
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Jaén | ondacero.es

Las elecciones de Andalucía 2026 en Jaén ya encaran sus primeras horas de escrutinio y el recuento comienza a perfilar el reparto político en una provincia con peso propio dentro del mapa andaluz. Desde aquí puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto de cada candidatura y la evolución del escrutinio a lo largo de la noche.

Consulta aquí los resultados de las elecciones andaluzas en Jaén para comprobar qué partido se sitúa en cabeza, cómo queda la representación provincial y qué efecto puede tener este resultado en la composición final del Parlamento de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 63,33%

Actualizado a las: 21:46

      Resultado de las elecciones en

      Jaén Linares Andújar Úbeda Martos Alcalá la Real Bailén Baeza La Carolina Torredelcampo
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 6 43,24 91.347
      PSOE-A 4 27,61 58.327
      VOX 1 13,68 28.915
      PorA 0 5,17 10.925
      ADELANTE ANDALUCÍA 0 4,45 9.407
      JM+ 0 2,17 4.591
      SALF 0 1,67 3.532
      PACMA 0 0,39 843
      ANDALUCISTAS - PA 0 0,22 475
      PCPA 0 0,17 364
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,15 333
      MUNDO+JUSTO 0 0,12 265
      FE de las JONS 0 0,11 244
      NA 0 0,05 114
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 67,51%

      +3.9 %
      Votos contabilizados: 214.144 63,33%
      Abstenciones: 103.059 32,48%
      Votos en blanco: 1.571 0,74%
      Votos nulos: 2.891 1,35%

      Resultado de las elecciones en

      Jaén Linares Andújar Úbeda Martos Alcalá la Real Bailén Baeza La Carolina Torredelcampo

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      En estas elecciones autonómicas, Jaén reparte 11 escaños, por lo que el comportamiento del voto en la provincia puede resultar decisivo para completar las mayorías en la Cámara andaluza.

      El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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