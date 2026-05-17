Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Jaén

Las elecciones de Andalucía 2026 en Jaén ya encaran sus primeras horas de escrutinio y el recuento comienza a perfilar el reparto político en una provincia con peso propio dentro del mapa andaluz. Desde aquí puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto de cada candidatura y la evolución del escrutinio a lo largo de la noche.

Consulta aquí los resultados de las elecciones andaluzas en Jaén para comprobar qué partido se sitúa en cabeza, cómo queda la representación provincial y qué efecto puede tener este resultado en la composición final del Parlamento de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 63,33% Actualizado a las: 21:46 Andalucía

Jaén DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 6 43,24 91.347 PSOE-A 4 27,61 58.327 VOX 1 13,68 28.915 PorA 0 5,17 10.925 ADELANTE ANDALUCÍA 0 4,45 9.407 JM+ 0 2,17 4.591 SALF 0 1,67 3.532 PACMA 0 0,39 843 ANDALUCISTAS - PA 0 0,22 475 PCPA 0 0,17 364 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,15 333 MUNDO+JUSTO 0 0,12 265 FE de las JONS 0 0,11 244 NA 0 0,05 114 Resumen del escrutinio: Participación: 67,51% +3.9 % Votos contabilizados: 214.144 63,33% Abstenciones: 103.059 32,48% Votos en blanco: 1.571 0,74% Votos nulos: 2.891 1,35%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

En estas elecciones autonómicas, Jaén reparte 11 escaños, por lo que el comportamiento del voto en la provincia puede resultar decisivo para completar las mayorías en la Cámara andaluza.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.