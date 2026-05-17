ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Huelva

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en Huelva y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Huelva
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Huelva | ondacero.es

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Huelva ya ha echado a andar y los datos comienzan a actualizarse en una provincia que puede aportar claves importantes al resultado global de la comunidad. Consulta aquí en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y el reparto de escaños conforme avanza el recuento de esta noche electoral.

En esta página puedes seguir todos los resultados de las elecciones andaluzas en Huelva, con el detalle del escrutinio y las primeras lecturas sobre qué bloques salen reforzados y qué impacto tiene la provincia en el futuro del Parlamento andaluz.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 48,39%

Actualizado a las: 21:46

      Resultado de las elecciones en

      Huelva Lepe Almonte Moguer Aljaraque Ayamonte Isla Cristina Cartaya Punta Umbría Bollullos Par del Condado
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 5 39,53 45.007
      PSOE-A 3 25,83 29.414
      VOX 2 15,75 17.935
      ADELANTE ANDALUCÍA 1 8,12 9.250
      PorA 0 5,04 5.738
      SALF 0 2,24 2.558
      HE> 0 0,93 1.070
      PACMA 0 0,47 545
      ANDALUCISTAS-PA 0 0,36 421
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,17 202
      PCPA 0 0,1 123
      FE de las JONS 0 0,1 119
      MUNDO+JUSTO 0 0,07 87
      NA 0 0,07 84
      IZAR 0 0,05 66
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 59,77%

      +4.8 %
      Votos contabilizados: 115.377 48,39%
      Abstenciones: 77.641 40,22%
      Votos en blanco: 1.228 1,07%
      Votos nulos: 1.530 1,32%

      Resultado de las elecciones en

      Huelva Lepe Almonte Moguer Aljaraque Ayamonte Isla Cristina Cartaya Punta Umbría Bollullos Par del Condado

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      Huelva reparte 11 escaños en estas elecciones andaluzas, de modo que su resultado puede ser clave para inclinar la suma final de escaños en una noche donde cada provincia cuenta.

      El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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