Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Granada

El recuento de las elecciones de Andalucía 2026 en Granada ya avanza y empieza a ofrecer las primeras pistas sobre cómo queda el mapa político en una de las provincias con mayor atención durante la noche electoral. En esta página puedes consultar en tiempo real los resultados oficiales, el porcentaje de voto por partido y la evolución del escrutinio a medida que se actualizan los datos.

Sigue aquí los resultados de las elecciones andaluzas en Granada y comprueba qué fuerzas logran más apoyo, cómo se reparte la representación provincial y qué papel puede jugar este resultado en el desenlace autonómico.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 30,37% Actualizado a las: 21:34 Andalucía

Granada DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 6 40,56 56.338 PSOE-A 4 27,08 37.613 VOX 2 15,49 21.519 ADELANTE ANDALUCÍA 1 6,17 8.571 PorA 0 5,9 8.205 SALF 0 2,29 3.188 PACMA 0 0,43 609 ANDALUCISTAS-PA 0 0,29 408 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,2 289 MUNDO+JUSTO 0 0,14 205 PCPA 0 0,13 186 FE de las JONS 0 0,11 155 JUFUDI 0 0,08 114 PCTE 0 0,08 114 NA 0 0,07 107 IZAR 0 0,05 81 Resumen del escrutinio: Participación: 63,62% +4.0 % Votos contabilizados: 140.414 30,37% Abstenciones: 80.266 36,37% Votos en blanco: 1.185 0,85% Votos nulos: 1.527 1,08%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

En el caso de Granada, la provincia reparte 13 escaños, una cifra que puede resultar decisiva para ajustar mayorías y reforzar a uno u otro bloque en el Parlamento andaluz.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.