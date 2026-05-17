ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Granada

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en Granada y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Granada
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Granada | ondacero.es

El recuento de las elecciones de Andalucía 2026 en Granada ya avanza y empieza a ofrecer las primeras pistas sobre cómo queda el mapa político en una de las provincias con mayor atención durante la noche electoral. En esta página puedes consultar en tiempo real los resultados oficiales, el porcentaje de voto por partido y la evolución del escrutinio a medida que se actualizan los datos.

Sigue aquí los resultados de las elecciones andaluzas en Granada y comprueba qué fuerzas logran más apoyo, cómo se reparte la representación provincial y qué papel puede jugar este resultado en el desenlace autonómico.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 30,37%

Actualizado a las: 21:34

      Resultado de las elecciones en

      Granada Motril Almuñécar Armilla Las Gabias Maracena Loja Baza La Zubia Atarfe
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 6 40,56 56.338
      PSOE-A 4 27,08 37.613
      VOX 2 15,49 21.519
      ADELANTE ANDALUCÍA 1 6,17 8.571
      PorA 0 5,9 8.205
      SALF 0 2,29 3.188
      PACMA 0 0,43 609
      ANDALUCISTAS-PA 0 0,29 408
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,2 289
      MUNDO+JUSTO 0 0,14 205
      PCPA 0 0,13 186
      FE de las JONS 0 0,11 155
      JUFUDI 0 0,08 114
      PCTE 0 0,08 114
      NA 0 0,07 107
      IZAR 0 0,05 81
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 63,62%

      +4.0 %
      Votos contabilizados: 140.414 30,37%
      Abstenciones: 80.266 36,37%
      Votos en blanco: 1.185 0,85%
      Votos nulos: 1.527 1,08%

      Resultado de las elecciones en

      Granada Motril Almuñécar Armilla Las Gabias Maracena Loja Baza La Zubia Atarfe

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      En el caso de Granada, la provincia reparte 13 escaños, una cifra que puede resultar decisiva para ajustar mayorías y reforzar a uno u otro bloque en el Parlamento andaluz.

      El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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