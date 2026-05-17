Los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Fuengirola ya comienzan a actualizarse con el avance del escrutinio en uno de los municipios más relevantes de la Costa del Sol. Aquí puedes consultar en tiempo real el recuento, el porcentaje de voto y la evolución de los resultados oficiales a medida que se incorporan los datos de la jornada.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Fuengirola y cómo vota uno de los municipios con más peso del litoral malagueño, clave para interpretar la tendencia política en la provincia.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 78,45% Actualizado a las: 22:01 Andalucía

Málaga

Fuengirola DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 48,98 10.546 PSOE-A - 17,19 3.701 VOX - 15,94 3.432 ADELANTE ANDALUCÍA - 7,49 1.613 PorA - 4,58 987 SALF - 2,96 639 PACMA - 0,87 188 MUNDO+JUSTO - 0,34 74 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,26 56 ANDALUCISTAS-PA - 0,15 33 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,12 26 FE de las JONS - 0,09 21 PCPA - 0,08 19 29 - 0,08 18 NA - 0,07 17 SOCIEDAD UNIDA - 0,03 7 CONECTA - 0,03 7 Resumen del escrutinio: Participación: 61,27% +5.2 % Votos contabilizados: 21.659 78,45% Abstenciones: 13.688 38,72% Votos en blanco: 145 0,67% Votos nulos: 130 0,6%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Fuengirola forma parte de la provincia de Málaga, que en estas elecciones reparte 17 escaños y vuelve a situarse entre las circunscripciones con más peso dentro del resultado autonómico.

Aunque el reparto de escaños se decide a nivel provincial, el comportamiento del voto en municipios como Fuengirola ayuda a entender la fortaleza de cada partido en la Costa del Sol y su impacto en el conjunto malagueño.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.