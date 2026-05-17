ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en El Ejido

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de El Ejido y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el Ejido
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el Ejido | ondacero.es

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en El Ejido ya está en marcha y los primeros datos comienzan a ofrecer una imagen del comportamiento electoral en uno de los municipios más importantes de la provincia de Almería. Aquí puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en El Ejido y cómo se distribuye el voto en un municipio clave para entender la tendencia política en el poniente almeriense.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 80,11%

Actualizado a las: 21:40

      Resultado de las elecciones en

      Dalías Balanegra La Mojonera Berja Vícar Felix Roquetas de Mar Adra Enix Fondón
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 41,59 9.930
      VOX - 31,89 7.615
      PSOE-A - 15,65 3.736
      SALF - 3,29 787
      PorA - 2,71 647
      ADELANTE ANDALUCÍA - 2,65 633
      PACMA - 0,39 95
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,22 53
      ALM - 0,16 39
      FE de las JONS - 0,14 34
      ANDALUCISTAS-PA - 0,11 27
      PCPA - 0,09 23
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,06 16
      IZAR - 0,04 11
      NA - 0,04 10
      MUNDO+JUSTO - 0,04 10
      IPAL - 0,04 10
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 61,99%

      +7.1 %
      Votos contabilizados: 24.022 80,11%
      Abstenciones: 14.725 38%
      Votos en blanco: 196 0,82%
      Votos nulos: 150 0,62%

      Resultado de las elecciones en

      Dalías Balanegra La Mojonera Berja Vícar Felix Roquetas de Mar Adra Enix Fondón

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      El Ejido se integra en la provincia de Almería, que reparte 12 escaños, por lo que su resultado contribuye a definir el reparto final de fuerzas en Andalucía.

      Aunque el reparto se decide a nivel provincial, el comportamiento electoral en municipios como El Ejido es clave para entender la evolución del voto en el conjunto almeriense.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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