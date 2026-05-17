Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Dos Hermanas

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Dos Hermanas ya está en marcha y los primeros datos empiezan a perfilar el comportamiento electoral de uno de los municipios con más peso de la provincia de Sevilla. Aquí puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del recuento a medida que avanza la noche electoral.

Sigue aquí todos los resultados de las elecciones andaluzas en Dos Hermanas, con actualización en tiempo real para comprobar qué partido se impone en el municipio, cómo queda el reparto de apoyos y qué lectura deja esta cita en una de las grandes plazas electorales del área metropolitana sevillana.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 54,16% Actualizado a las: 21:58 Andalucía

Sevilla

Dos Hermanas DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 34,61 13.793 PSOE-A - 24,4 9.727 ADELANTE ANDALUCÍA - 15,09 6.017 VOX - 12,88 5.135 PorA - 6,11 2.435 SALF - 3,5 1.395 PACMA - 0,87 348 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,26 104 ANDALUCISTAS-PA - 0,19 79 PODER ANDALUZ - 0,15 60 FE de las JONS - 0,15 60 PCPA - 0,13 55 MUNDO+JUSTO - 0,12 50 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,11 44 NA - 0,1 41 PCTE - 0,09 38 Resumen del escrutinio: Participación: 65,31% +6.5 % Votos contabilizados: 40.204 54,16% Abstenciones: 21.348 34,68% Votos en blanco: 470 1,17% Votos nulos: 353 0,87%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

En estas elecciones, Dos Hermanas forma parte del escrutinio de la provincia de Sevilla, que reparte 18 escaños y tiene un peso determinante en el resultado global andaluz.

Por eso, lo que ocurra en un municipio de tanta población como Dos Hermanas puede resultar clave para entender la fortaleza de cada bloque en el conjunto de la provincia y su influencia en la suma final del Parlamento andaluz.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.