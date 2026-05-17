ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Córdoba

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en Córdoba y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Córdoba
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Córdoba | ondacero.es

Ya se conocen los primeros datos de las elecciones de Andalucía 2026 en Córdoba, donde el escrutinio arranca con la atención puesta en el reparto de escaños y en el comportamiento de una provincia tradicionalmente importante para el equilibrio político andaluz. Aquí puedes seguir en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y el avance del recuento durante toda la noche electoral.

Consulta a continuación todos los resultados de las elecciones andaluzas en Córdoba, con actualización minuto a minuto para saber qué partido se impone en la provincia, cómo queda la representación y qué consecuencias puede tener este resultado en el conjunto de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 75,48%

Actualizado a las: 22:01

      Resultado de las elecciones en

      Córdoba Lucena Puente Genil Montilla Priego de Córdoba Palma del Río Cabra Baena Pozoblanco La Carlota
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 6 42,05 133.488
      PSOE-A 3 23,02 73.072
      VOX 1 12,79 40.605
      PorA 1 8,86 28.134
      ADELANTE ANDALUCÍA 1 8,4 26.679
      SALF 0 2,1 6.687
      PACMA 0 0,5 1.590
      ANDALUCISTAS-PA 0 0,32 1.032
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 729
      PCPA 0 0,2 645
      PCTE 0 0,13 430
      FE de las JONS 0 0,12 384
      MUNDO+JUSTO 0 0,09 287
      NA 0 0,07 227
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 67,95%

      +5.4 %
      Votos contabilizados: 321.715 75,48%
      Abstenciones: 151.712 32,04%
      Votos en blanco: 3.399 1,07%
      Votos nulos: 4.327 1,34%

      Resultado de las elecciones en

      Córdoba Lucena Puente Genil Montilla Priego de Córdoba Palma del Río Cabra Baena Pozoblanco La Carlota

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      Córdoba aporta 13 escaños al Parlamento andaluz, por lo que el comportamiento electoral de la provincia será determinante para medir la fuerza de cada bloque en el recuento global.

      El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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