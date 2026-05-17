Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Córdoba

Ya se conocen los primeros datos de las elecciones de Andalucía 2026 en Córdoba, donde el escrutinio arranca con la atención puesta en el reparto de escaños y en el comportamiento de una provincia tradicionalmente importante para el equilibrio político andaluz. Aquí puedes seguir en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto y el avance del recuento durante toda la noche electoral.

Consulta a continuación todos los resultados de las elecciones andaluzas en Córdoba, con actualización minuto a minuto para saber qué partido se impone en la provincia, cómo queda la representación y qué consecuencias puede tener este resultado en el conjunto de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 75,48% Actualizado a las: 22:01 Andalucía

Córdoba DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 6 42,05 133.488 PSOE-A 3 23,02 73.072 VOX 1 12,79 40.605 PorA 1 8,86 28.134 ADELANTE ANDALUCÍA 1 8,4 26.679 SALF 0 2,1 6.687 PACMA 0 0,5 1.590 ANDALUCISTAS-PA 0 0,32 1.032 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 729 PCPA 0 0,2 645 PCTE 0 0,13 430 FE de las JONS 0 0,12 384 MUNDO+JUSTO 0 0,09 287 NA 0 0,07 227 Resumen del escrutinio: Participación: 67,95% +5.4 % Votos contabilizados: 321.715 75,48% Abstenciones: 151.712 32,04% Votos en blanco: 3.399 1,07% Votos nulos: 4.327 1,34%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Córdoba aporta 13 escaños al Parlamento andaluz, por lo que el comportamiento electoral de la provincia será determinante para medir la fuerza de cada bloque en el recuento global.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.