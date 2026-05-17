ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Cádiz

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en Cádiz y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Cádiz
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Cádiz | ondacero.es

Los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Cádiz empiezan a actualizarse con el avance del escrutinio en una de las provincias con mayor peso político de la comunidad. A continuación, puedes consultar en tiempo real el recuento de votos, el reparto de escaños y la evolución del escrutinio conforme se incorporan los datos oficiales de la jornada.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Cádiz, qué fuerzas logran mayor respaldo en la provincia y cómo influye este resultado en el mapa político autonómico en una noche que vuelve a ser decisiva para el futuro del Parlamento andaluz.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 57,95%

Actualizado a las: 21:43

      Resultado de las elecciones en

      Cádiz Jerez de la Frontera Algeciras San Fernando El Puerto de Santa María Chiclana de la Frontera Sanlúcar de Barrameda La Línea de la Concepción Puerto Real San Roque
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 7 37,77 127.630
      PSOE-A 3 20,96 70.833
      ADELANTE ANDALUCÍA 2 14,22 48.068
      VOX 2 13,54 45.747
      PorA 1 5,42 18.331
      SALF 0 2,92 9.889
      100x100 0 2,19 7.426
      PACMA 0 0,66 2.257
      ANDALUCISTAS-PA 0 0,36 1.228
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,19 667
      PCPA 0 0,14 492
      PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,13 466
      MUNDO+JUSTO 0 0,1 353
      ANDALUSÍ 0 0,09 337
      NA 0 0,09 322
      FE de las JONS 0 0,09 319
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 58,55%

      +5.5 %
      Votos contabilizados: 340.674 57,95%
      Abstenciones: 241.168 41,44%
      Votos en blanco: 3.461 1,02%
      Votos nulos: 2.848 0,83%

      Resultado de las elecciones en

      Cádiz Jerez de la Frontera Algeciras San Fernando El Puerto de Santa María Chiclana de la Frontera Sanlúcar de Barrameda La Línea de la Concepción Puerto Real San Roque

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía: cuántos escaños aporta Cádiz

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      En estas elecciones, Cádiz reparte 15 escaños, una cifra que convierte a la provincia en una de las más influyentes dentro del conjunto andaluz y en un territorio clave para el equilibrio entre bloques.

      El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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