Los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Cádiz empiezan a actualizarse con el avance del escrutinio en una de las provincias con mayor peso político de la comunidad. A continuación, puedes consultar en tiempo real el recuento de votos, el reparto de escaños y la evolución del escrutinio conforme se incorporan los datos oficiales de la jornada.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Cádiz, qué fuerzas logran mayor respaldo en la provincia y cómo influye este resultado en el mapa político autonómico en una noche que vuelve a ser decisiva para el futuro del Parlamento andaluz.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 57,95% Actualizado a las: 21:43 Andalucía

Cádiz DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 7 37,77 127.630 PSOE-A 3 20,96 70.833 ADELANTE ANDALUCÍA 2 14,22 48.068 VOX 2 13,54 45.747 PorA 1 5,42 18.331 SALF 0 2,92 9.889 100x100 0 2,19 7.426 PACMA 0 0,66 2.257 ANDALUCISTAS-PA 0 0,36 1.228 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,19 667 PCPA 0 0,14 492 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,13 466 MUNDO+JUSTO 0 0,1 353 ANDALUSÍ 0 0,09 337 NA 0 0,09 322 FE de las JONS 0 0,09 319 Resumen del escrutinio: Participación: 58,55% +5.5 % Votos contabilizados: 340.674 57,95% Abstenciones: 241.168 41,44% Votos en blanco: 3.461 1,02% Votos nulos: 2.848 0,83%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía: cuántos escaños aporta Cádiz

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

En estas elecciones, Cádiz reparte 15 escaños, una cifra que convierte a la provincia en una de las más influyentes dentro del conjunto andaluz y en un territorio clave para el equilibrio entre bloques.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.