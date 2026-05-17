Cómo van las elecciones de Andalucía 2026: resultados y cómo queda el Parlamento

Las elecciones autonómicas de Andalucía 2026 ya están en marcha y el escrutinio ha comenzado a dibujar el nuevo mapa político de la comunidad. A partir de este momento, se actualizan en tiempo real los datos oficiales con el reparto de escaños, el porcentaje de voto de cada partido y la evolución del recuento a medida que avanza la noche electoral.

Consulta a continuación todos los resultados de las elecciones andaluzas: quién gana, qué mayorías se perfilan en el Parlamento y qué escenarios de gobierno se abren tras una de las citas electorales más decisivas del ciclo político en España.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 57,69% Actualizado a las: 21:46 Andalucía DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 52 40,38 948.270 PSOE-A 29 23,61 554.478 VOX 16 14,25 334.752 ADELANTE ANDALUCÍA 8 9,5 223.128 PorA 4 6,27 147.338 SALF 0 2,59 60.869 PACMA 0 0,59 14.060 100x100 0 0,33 7.902 ANDALUCISTAS-PA 0 0,32 7.540 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,21 5.155 JM+ 0 0,19 4.591 PCPA 0 0,13 3.211 FE de las JONS 0 0,11 2.748 MUNDO+JUSTO 0 0,11 2.666 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,08 2.096 NA 0 0,07 1.735 HE> 0 0,04 1.070 PCTE 0 0,03 936 PODER ANDALUZ 0 0,02 618 29 0 0,01 457 ALM 0 0,01 402 ANDALUSÍ 0 0,01 351 IZAR 0 0,01 264 IPAL 0 0,01 238 CONECTA 0 0,01 218 JUFUDI 0 0,01 171 SOCIEDAD UNIDA 0 0,01 161 Resumen del escrutinio: Participación: 63,2% +4.8 % Votos contabilizados: 2.374.090 57,69% Abstenciones: 1.382.303 36,79% Votos en blanco: 22.780 0,97% Votos nulos: 25.885 1,09%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía está compuesto por 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Alcanzar esta cifra permite gobernar en solitario, mientras que quedarse por debajo abre la puerta a pactos entre distintas formaciones para asegurar la investidura y la estabilidad parlamentaria.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.