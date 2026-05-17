ELECCIONES ANDALUCÍA

Cómo van las elecciones de Andalucía 2026: resultados y cómo queda el Parlamento

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía y, sobre todo, los escaños que ha conseguido el PP de Juanma Moreno y el PSOE de María Jesús Montero.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

ondacero.es

Madrid |

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026: así queda el Parlamento
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026: así queda el Parlamento | ondacero.es

Las elecciones autonómicas de Andalucía 2026 ya están en marcha y el escrutinio ha comenzado a dibujar el nuevo mapa político de la comunidad. A partir de este momento, se actualizan en tiempo real los datos oficiales con el reparto de escaños, el porcentaje de voto de cada partido y la evolución del recuento a medida que avanza la noche electoral.

Consulta a continuación todos los resultados de las elecciones andaluzas: quién gana, qué mayorías se perfilan en el Parlamento y qué escenarios de gobierno se abren tras una de las citas electorales más decisivas del ciclo político en España.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 57,69%

Actualizado a las: 21:46

      • Andalucía

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Málaga Córdoba Granada Almería Huelva Cádiz Jaén Jerez de la Frontera Marbella
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 52 40,38 948.270
      PSOE-A 29 23,61 554.478
      VOX 16 14,25 334.752
      ADELANTE ANDALUCÍA 8 9,5 223.128
      PorA 4 6,27 147.338
      SALF 0 2,59 60.869
      PACMA 0 0,59 14.060
      100x100 0 0,33 7.902
      ANDALUCISTAS-PA 0 0,32 7.540
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,21 5.155
      JM+ 0 0,19 4.591
      PCPA 0 0,13 3.211
      FE de las JONS 0 0,11 2.748
      MUNDO+JUSTO 0 0,11 2.666
      PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,08 2.096
      NA 0 0,07 1.735
      HE> 0 0,04 1.070
      PCTE 0 0,03 936
      PODER ANDALUZ 0 0,02 618
      29 0 0,01 457
      ALM 0 0,01 402
      ANDALUSÍ 0 0,01 351
      IZAR 0 0,01 264
      IPAL 0 0,01 238
      CONECTA 0 0,01 218
      JUFUDI 0 0,01 171
      SOCIEDAD UNIDA 0 0,01 161
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 63,2%

      +4.8 %
      Votos contabilizados: 2.374.090 57,69%
      Abstenciones: 1.382.303 36,79%
      Votos en blanco: 22.780 0,97%
      Votos nulos: 25.885 1,09%

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Málaga Córdoba Granada Almería Huelva Cádiz Jaén Jerez de la Frontera Marbella

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía está compuesto por 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      Alcanzar esta cifra permite gobernar en solitario, mientras que quedarse por debajo abre la puerta a pactos entre distintas formaciones para asegurar la investidura y la estabilidad parlamentaria.

      El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

      PROGRAMAS
      EMISORAS
      NOTICIAS
      SOBRE NOSOTROS

      Descarga la app

      Síguenos en

      Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

      • Logotipo Antena 3
      • Logotipo La Sexta
      • Logotipo Neox
      • Logotipo Nova
      • Logotipo Mega
      • Logotipo A3s
      • Logotipo Europa FM
      • Logotipo Melodía FM
      • Logotipo Atresplayer