Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Almería

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Almería ya está en marcha y los primeros datos comienzan a marcar la tendencia de una provincia clave en el reparto de escaños del Parlamento andaluz. Desde este momento, puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto de cada partido y la evolución del recuento a medida que avanza la noche electoral.

Sigue aquí todos los resultados de las elecciones andaluzas en Almería, con actualización en tiempo real y las claves sobre qué fuerzas se imponen, cómo queda el reparto provincial y qué lectura deja esta cita electoral en uno de los territorios más relevantes del sureste andaluz.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 62,4% Actualizado a las: 21:43 Andalucía

Almería DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP 6 42,78 79.581 VOX 3 23,42 43.569 PSOE-A 3 21,97 40.876 PorA 0 3,6 6.698 ADELANTE ANDALUCÍA 0 3 5.591 SALF 0 2,72 5.068 PACMA 0 0,46 861 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 417 ALM 0 0,19 355 ANDALUCISTAS - PA 0 0,13 257 IPAL 0 0,11 223 FE de las JONS 0 0,11 211 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,1 198 PCPA 0 0,09 170 MUNDO+JUSTO 0 0,09 169 NA 0 0,06 118 IZAR 0 0,04 76 Resumen del escrutinio: Participación: 61,97% +6.0 % Votos contabilizados: 187.430 62,4% Abstenciones: 115.005 38,02% Votos en blanco: 1.584 0,85% Votos nulos: 1.408 0,75%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía: cuántos escaños aporta Almería

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

En esta cita electoral, Almería reparte 12 escaños dentro del total autonómico, por lo que su resultado será relevante para entender qué bloques salen reforzados tras el escrutinio y qué opciones de gobierno se abren en Andalucía.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.