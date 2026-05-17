ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Almería

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en Almería y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

Resultados de las elecciones en Andalucía 2026, en directo: los escaños del PP de Juanma Moreno y del PSOE de María Jesús Montero

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Almería
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Almería | ondacero.es

El escrutinio de las elecciones de Andalucía 2026 en Almería ya está en marcha y los primeros datos comienzan a marcar la tendencia de una provincia clave en el reparto de escaños del Parlamento andaluz. Desde este momento, puedes consultar en directo los resultados oficiales, el porcentaje de voto de cada partido y la evolución del recuento a medida que avanza la noche electoral.

Sigue aquí todos los resultados de las elecciones andaluzas en Almería, con actualización en tiempo real y las claves sobre qué fuerzas se imponen, cómo queda el reparto provincial y qué lectura deja esta cita electoral en uno de los territorios más relevantes del sureste andaluz.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 62,4%

Actualizado a las: 21:43

      Resultado de las elecciones en

      Almería Roquetas de Mar El Ejido Níjar Vícar Adra Huércal-Overa Huércal de Almería Vera Cuevas del Almanzora
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP 6 42,78 79.581
      VOX 3 23,42 43.569
      PSOE-A 3 21,97 40.876
      PorA 0 3,6 6.698
      ADELANTE ANDALUCÍA 0 3 5.591
      SALF 0 2,72 5.068
      PACMA 0 0,46 861
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,22 417
      ALM 0 0,19 355
      ANDALUCISTAS - PA 0 0,13 257
      IPAL 0 0,11 223
      FE de las JONS 0 0,11 211
      PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0,1 198
      PCPA 0 0,09 170
      MUNDO+JUSTO 0 0,09 169
      NA 0 0,06 118
      IZAR 0 0,04 76
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 61,97%

      +6.0 %
      Votos contabilizados: 187.430 62,4%
      Abstenciones: 115.005 38,02%
      Votos en blanco: 1.584 0,85%
      Votos nulos: 1.408 0,75%

      Resultado de las elecciones en

      Almería Roquetas de Mar El Ejido Níjar Vícar Adra Huércal-Overa Huércal de Almería Vera Cuevas del Almanzora

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

      La mayoría absoluta en Andalucía: cuántos escaños aporta Almería

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      En esta cita electoral, Almería reparte 12 escaños dentro del total autonómico, por lo que su resultado será relevante para entender qué bloques salen reforzados tras el escrutinio y qué opciones de gobierno se abren en Andalucía.

      El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales -Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla- y en la aplicación de la Ley d’Hondt, lo que influye directamente en el reparto final de escaños y en el peso de cada provincia en el resultado global.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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