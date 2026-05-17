Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras

El recuento de las elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras ya avanza y empieza a ofrecer las primeras claves sobre el comportamiento electoral en uno de los municipios más importantes del Campo de Gibraltar. Aquí puedes consultar en tiempo real los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del escrutinio.

Sigue en esta página todos los resultados de las elecciones andaluzas en Algeciras y comprueba qué partido logra más apoyo en el municipio y qué lectura deja esta cita electoral en una de las zonas más relevantes del sur de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 82,65% Actualizado a las: 21:58 Andalucía

Cádiz

Algeciras DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 36,01 15.209 VOX - 23,07 9.744 PSOE-A - 17,48 7.383 ADELANTE ANDALUCÍA - 9,54 4.033 SALF - 3,96 1.676 100x100 - 3,71 1.569 PorA - 3,6 1.521 PACMA - 0,7 298 ANDALUCISTAS-PA - 0,22 95 ANDALUSÍ - 0,19 82 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,15 64 PCPA - 0,1 44 FE de las JONS - 0,09 41 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,09 40 NA - 0,06 29 MUNDO+JUSTO - 0,05 23 Resumen del escrutinio: Participación: 55,11% +8.4 % Votos contabilizados: 42.481 82,65% Abstenciones: 34.594 44,88% Votos en blanco: 381 0,9% Votos nulos: 249 0,58%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Algeciras forma parte de la provincia de Cádiz, que reparte 15 escaños, por lo que su resultado contribuye a definir el equilibrio final entre bloques en el Parlamento andaluz.

El sistema de reparto provincial hace que el comportamiento electoral en el Campo de Gibraltar tenga un papel relevante dentro del conjunto gaditano.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.