ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras

Consulta los resultados de las elecciones de Andalucía en el municipio de Algeciras y cuántos votos han conseguido PP, PSOE y Vox en esta provincia.

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Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras
Resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras | ondacero.es

El recuento de las elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras ya avanza y empieza a ofrecer las primeras claves sobre el comportamiento electoral en uno de los municipios más importantes del Campo de Gibraltar. Aquí puedes consultar en tiempo real los resultados oficiales, el porcentaje de voto y la evolución del escrutinio.

Sigue en esta página todos los resultados de las elecciones andaluzas en Algeciras y comprueba qué partido logra más apoyo en el municipio y qué lectura deja esta cita electoral en una de las zonas más relevantes del sur de Andalucía.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 82,65%

Actualizado a las: 21:58

      Resultado de las elecciones en

      Los Barrios La Línea de la Concepción San Roque Castellar de la Frontera Tarifa San Martín del Tesorillo Manilva Jimena de la Frontera Casares Benalup-Casas Viejas
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 36,01 15.209
      VOX - 23,07 9.744
      PSOE-A - 17,48 7.383
      ADELANTE ANDALUCÍA - 9,54 4.033
      SALF - 3,96 1.676
      100x100 - 3,71 1.569
      PorA - 3,6 1.521
      PACMA - 0,7 298
      ANDALUCISTAS-PA - 0,22 95
      ANDALUSÍ - 0,19 82
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,15 64
      PCPA - 0,1 44
      FE de las JONS - 0,09 41
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,09 40
      NA - 0,06 29
      MUNDO+JUSTO - 0,05 23
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 55,11%

      +8.4 %
      Votos contabilizados: 42.481 82,65%
      Abstenciones: 34.594 44,88%
      Votos en blanco: 381 0,9%
      Votos nulos: 249 0,58%

      Resultado de las elecciones en

      Los Barrios La Línea de la Concepción San Roque Castellar de la Frontera Tarifa San Martín del Tesorillo Manilva Jimena de la Frontera Casares Benalup-Casas Viejas

      Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

      Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico.

      Vox vuelve a situarse como un actor clave, mientras que las formaciones a la izquierda del PSOE buscan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz.

      La mayoría absoluta en Andalucía

      El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

      Algeciras forma parte de la provincia de Cádiz, que reparte 15 escaños, por lo que su resultado contribuye a definir el equilibrio final entre bloques en el Parlamento andaluz.

      El sistema de reparto provincial hace que el comportamiento electoral en el Campo de Gibraltar tenga un papel relevante dentro del conjunto gaditano.

      Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

      En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

      El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

      Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.

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