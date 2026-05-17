Los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Alcalá de Guadaíra ya comienzan a actualizarse con el avance del escrutinio en uno de los municipios más relevantes del entorno metropolitano de Sevilla. En esta página puedes seguir en tiempo real el recuento, el porcentaje de voto y la evolución de los resultados oficiales conforme se incorporan los datos de la jornada.

Consulta aquí quién gana las elecciones andaluzas en Alcalá de Guadaíra y cómo se reparte el apoyo entre partidos en un municipio que suele ofrecer una lectura útil sobre el comportamiento electoral en el cinturón urbano sevillano.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 84,93% Actualizado a las: 21:58 Andalucía

Sevilla

Alcalá de Guadaíra DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 37,21 12.164 PSOE-A - 21,82 7.135 ADELANTE ANDALUCÍA - 15,15 4.955 VOX - 12,11 3.961 PorA - 5,66 1.853 SALF - 3,38 1.106 ANDALUCISTAS-PA - 1,52 498 PACMA - 0,96 314 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,25 83 FE de las JONS - 0,14 49 MUNDO+JUSTO - 0,14 48 PODER ANDALUZ - 0,11 37 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,11 37 PCPA - 0,07 24 PCTE - 0,06 21 NA - 0,06 21 Resumen del escrutinio: Participación: 62,78% +5.5 % Votos contabilizados: 33.067 84,93% Abstenciones: 19.604 37,21% Votos en blanco: 379 1,15% Votos nulos: 382 1,15%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Alcalá de Guadaíra se integra en la circunscripción de Sevilla, una provincia que reparte 18 escaños y que vuelve a tener un peso central en el desenlace de estas elecciones andaluzas.

Aunque el reparto de escaños se decide a nivel provincial, el comportamiento del voto en municipios como Alcalá de Guadaíra ayuda a interpretar la tendencia del escrutinio y el equilibrio entre bloques en el conjunto sevillano.

Resultados de las elecciones andaluzas de 2022 en Alcalá de Guadaíra

Los resultados de 2022 en Alcalá de Guadaíra son una referencia útil para entender la evolución electoral del municipio en los últimos años y su papel dentro del mapa político de la provincia.

La comparación con aquellas elecciones permitirá medir si se consolidan las tendencias previas o si el nuevo escrutinio deja cambios relevantes en uno de los municipios más importantes del área metropolitana de Sevilla.