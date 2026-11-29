Marc Márquez ha puesto su punto final como piloto de MotoGP. Después de una carrera llena de éxitos, su mente le ha apoderado a su cuerpo y después de una temporada en la que nuevamente ha vuelto a sufrir, ha reconocido que por primera vez en su vida ha tenido miedo a volverse a lesionar de gravedad y cuando un piloto empieza a tener esas sensaciones, lo mejor es parar y terminar de manera definitiva su carrera deportiva ya que a dejado bien claro que no volverá a competir de manera profesional, aunque sí a disfrutar de la moto.

Expiloto y leyenda de MotoGP, ¿qué tienes que decir en un día así?

Hombre, dicho así no me gusta mucho cómo suena, pero ha sido nuestra decisión y creo que es la correcta. Al menos, la felicidad que estoy sintiendo ahora mismo y lo que he sentido durante todo el fin de semana es inexplicable. Pero qué decir: que Marc piloto acaba aquí, pero Marc persona sigue y se lleva un recuerdo del motociclismo, del deporte, increíble, de los aficionados, de todos vosotros, que siempre lo llevaré en el corazón.

Marc, ¿cómo ha sido el último baile?

El último baile ha sido mi estilo: rock and roll desde el principio. Luego intentar gestionar un poquito la carrera también. Y a falta de las 10 últimas vueltas me he dejado ir. Ahí digo: "Me da igual el neumático, me da igual todo, hasta que aguante". Y de hecho ha aguantado cuando quedaban tres o cuatro vueltas y he visto que tocábamos goma dura del neumático, que significa que había acabado. He disfrutado esa última vuelta, mirando incluso a la grada para que quedara grabado en mi corazón.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?

Lógicamente, lo que más voy a echar de menos es la adrenalina y vivir los buenos momentos, que son sobre todo los de las victorias. Pero la adrenalina que te da la moto, un qualifying practice, una carrera y luego cuando sale bien, es una explosión de emociones que me siento un privilegiado de poder vivirlo. Y luego, la otra cosa que voy a echar de menos es compartir pista con mi hermano. Para mí ha sido lo mejor de mi carrera deportiva, poder compartir podios con él, poder ser campeones y subcampeones del año pasado, porque ser primeros y segundos en el Mundial de MotoGP no es nada fácil. Y luego, lo que me ha enseñado el deporte, que esto ya queda ahí. No lo voy a echar de menos de eso porque lo he aprendido. Me ha enseñado una filosofía de vida, unos valores que creo que me van a servir también en mi futuro.

A mí solo me interesa saber una cosa: ¿cuántos días vas a tardar en arrepentirte?

Ya me estoy arrepintiendo (Risas). No, las decisiones a veces son duras de tomar, pero le prometí a mi cuerpo que me ayudara un último empujoncito estas últimas carreras y lo prometido hay que cumplirlo. Le prometí a mi abuelo que no tensaría más de la cuenta la cuerda. Y el elástico, la cuerda, está muy tensa, muy tensa. Tengo muchos puntos al límite. Lo reconocí y no tengo vergüenza en hacerlo: he empezado a sentir el miedo a las lesiones, sobre todo a la de la vista. Y ahí fue un punto en mayo, en la carrera de Le Mans. El sábado me caigo, la operación en el hombro, doble visión 12 horas... Y luego, al cabo de una semana, para acabar de rematar, ves a tu hermano en la tele, que no sabías qué había pasado. Eso fue un golpe duro en el cuerpo, pero luego hay la habilidad que el cuerpo olvida los malos momentos, y volví a competir y volví a arriesgar y volví a darlo todo como buen profesional que he sido siempre. Pero poco a poco veía que las cosas, tocaba tomar esa decisión.

Has hablado de Álex y es lo único que ha faltado hoy para que fuese redonda la despedida, ¿no?

Ha sido un fin de semana de película. El mejor guionista no lo hace. Ayer, fuego en la moto, llamas, doble Long Lap... Y esta mañana me levanto por la puerta del motorhome, que dormimos en el mismo motorhome, por ahí él medio blanco, pálido, que no podía levantarse, que se mareaba, ambulancia, doctores, bombona de oxígeno... Pero te digo una cosa: me ha gustado más el abrazo que le he dado en el pit lane y el abrazo que le he podido dar al final, que luego en carrera hemos tenido la suerte de compartir muchas batallas, muchos momentos y muchos podios.

¿No hay la más mínima posibilidad de que cuando Marc Márquez esté perfectamente físicamente dentro de uno o dos años, aún sea todavía joven, diga: "Joder, ¿y por qué no vuelvo?"?

Cero, cero. Es que al tema físico tú le puedes echar horas y ya lo he hecho, y puedes insistir y persistir y adaptarte una cosa a la otra, pero es que hay el tema de la cabeza. Cada vez que me toca la cabeza en el suelo en una caída es visión doble. Y hablando con el doctor Bernat Sánchez, que tanto me quiere como un hijo, dice: "Depende de cómo sea el golpe, verás 12 horas, 48, un mes, dos o se quedará y te tendrán que operar.

Sí, pero no se puede volver a operar, dijo.

La ciencia avanza y algo encontraría porque es el mejor doctor de vista que he encontrado, pero es eso. Hay el miedo ese, y no tengo vergüenza en decirlo, de que te puede pasar. Porque continuaré yendo en moto, continuaré entrenando motocross, continuaré entrenando en motos de carretera. ¿Te puede pasar? Sí, te puede pasar incluso montando en la bicicleta, pero es probabilidad estadística: menos riesgo, menos probabilidad que te pase.

Sabes que vas a tener un hijo piloto, ¿no? Te va a tocar un hijo piloto, estoy convencido. ¿Y qué vas a hacer entonces, Marc Márquez?

Pobrecito, no. Pobrecito, lo digo por la presión. El apellido pesa demasiado y lo he podido comprobar con mi hermano Álex. Álex, porque se llama Márquez. Si tuviera otro apellido sería una persona muy reconocida. Él siempre lo ha sabido llevar muy bien, pero creo que no tiene que ser nada fácil: "Es hermano de, el hermano de...". Él es dos veces campeón del mundo, una vez subcampeón del mundo de MotoGP. Así que primero hay que hacer el hijo y luego veremos. Que salga sano, eso es lo más importante, pero no está en planes recientes. No os asustéis.

¿Qué has sentido en esa última vuelta de honor despidiéndote de los aficionados? ¿Se te ha caído alguna lagrimilla?

No, solo faltaba eso. Entonces ya sí que me adelanta Pedro.

Digo en la vuelta de honor.

En la vuelta de honor evidentemente ha habido emoción, ha habido felicitaciones de los otros pilotos. Y luego cuando me han montado ahí en la grada a ver la reacción de la gente... Estaba muy concentrado. Me he ido y he cumplido mi sueño. Llegué a MotoGP en 2013 en el podio y me voy en 2026 en el podio. La última vuelta, cuando me he girado en la recta de atrás a ver el público, quería ver cómo estaban. Los he visto a todos de pie aplaudiendo y eso me ha hecho cagarla en la siguiente. Me ha hecho cometer error de marcha en la siguiente curva, porque la emoción ahí ha impactado mucho.