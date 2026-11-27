El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha anunciado este viernes su retirada del motociclimo durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de motococlismo, y solo una semana después de haber revalidado su título de campeón de MotoGP.

Con un mensaje con carteles en el box del equipo Ducati, el de Cervera desvelaba que ponía fin a una carrera deportiva en la que ha conquistado ocho títulos de la categoría reina, igualando los de Giacomo Agostini, y diez en total, con uno de 125 cc y uno de Moto2.