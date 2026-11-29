El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha asegurado, tras finalizar segundo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que MotoGP "siempre" será su "vida", y ha reconocido que ha completado la última carrera de su trayectoria "sonriendo debajo del casco".

"La verdad es que disfruté muchísimo de esta última carrera, estaba sonriendo debajo del casco. En un momento he dicho 'mira, a lo mejor está ahí la victoria'; lo he intentado con todo, pero me había gastado todo el neumático al final y Raúl iba superrápido", señaló tras terminar la prueba en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Además, el octocampeón de MotoGP y diez veces campeón del mundo dio las gracias al campeonato por todo lo que ha conseguido. "Estoy muy contento de poder pilotar con estos grandísimos pilotos y de haber podido crecer en MotoGP. Soy parte de MotoGP y MotoGP será siempre mi vida. Ya he llorado mucho, así que no quiero volver a llorar", confesó.

Por otra parte, el de Cervera aprovechó la oportunidad para dirigirse a los aficionados al motociclismo. "Gracias por aceptarme. Siempre he dado todo lo que tenía, me he dejado la piel por las motos y las motos me han dado muchísimo. Muchas gracias y a disfrutar de este deporte", manifestó.