Carlos J. García fue primero el fisioterapeuta de Marc Márquez y después se convirtió en su amigo. Por eso, el anuncio de la retirada del piloto le provocó entre alivio, felicidad y emoción, y es que Márquez le había enviado justo un mensaje aquella misma mañana: "Carlos, estate atento a la tele, que tengo una sorpresa que te va a gustar mucho". El propio García reconoce que, aunque imaginaba que algún día llegaría este momento, no esperaba ni la forma ni el instante elegidos.

Durante una entrevista en Radioestadio noche, con Aitor Gómez, García explica cómo ha acompañado al piloto en alguno de los momentos más difíciles de su carrera, lesiones y operaciones que marcaron sus últimos años profesionales, y ha defendido que su regreso a lo más alto constituye "el mayor hito de la historia del deporte".

La conversación que tuvo con Marc Márquez tres meses antes de su retirada

Asimismo, el fisioterapeuta cuenta que hace unos tres meses llegó a plantearle directamente a Márquez la posibilidad de retirarse: "Tío, ¿por qué no ganas el 10.º y lo dejas? Y su respuesta fue corta y clara: 'Porque no es fácil' [...]. Entonces, él sabía perfectamente que a mí lo que iba a anunciar me iba a gustar e iba a estar muy de acuerdo con la decisión que estaba tomando".

En el momento del anuncio, García asegura que derramó "lágrimas de alegría" y de "acabar de liberar cierta tensión de todos estos años y del sufrimiento que le estás viendo. Que cuando, al final, tienes una relación tan cercana con una persona, le ves sufrir y ves que no está contento ni disfrutando de lo que tanto ama, al final sabes que el camino adecuado es el que está tomando".

Los momentos más difíciles del piloto: sus lesiones

Una parte de la entrevista se ha centrado en los momentos más difíciles del piloto: sus lesiones. La recuperación de las mismas, especialmente los problemas en el brazo y los episodios de visión doble, estuvo marcada por la preocupación por su calidad de vida. García recuerda que hubo momentos en los que la rehabilitación se estancó durante meses y tuvieron que buscar nuevas soluciones: "Tuvimos algún momento de dureza cuando, después de la operación del brazo, no funcionaba como esperábamos e intentábamos buscar soluciones y no encontrábamos nada. Nos tiramos cerca de tres meses en el mismo punto cuando lo lógico es ir avanzando".

Por ello, para García, todo lo que ha conseguido Marc Márquez después de sus lesiones le sitúa entre los grandes nombres de la historia: "Para mí es el mayor hito de la historia del deporte [...]. Si la gente entiende o pudiera acercarse un poco a entender la magnitud de la circunstancia, de cómo ha estado y de lo que ha superado, se darían cuenta de que realmente es el mayor hito de la historia del deporte, sin ninguna duda".

¿Y ahora qué?

Cree que se retira en el mejor momento posible, después de volver a ganar, y cierra su carrera en lo más alto. ¿Y ahora qué? "Pues ahora, estar en casa y saber lo que es ser una persona más allá del deportista. Tener tiempo para disfrutar de esa persona que es él y, bueno, veremos con qué nos sorprende porque Marc Márquez dejará de ser piloto, pero sigue siendo Marc Márquez, así que alguna sorpresa tendrá por ahí".