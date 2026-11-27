"Prefiero que mi mente me pare antes que mi cuerpo me obligue a ello". Con esta frase tan contundente ha resumido Marc Márquez su decisión de anunciar su retirada. Momentos antes de los primeros entrenamientos libres, Marc Márquez ha anunciado este fin de semana será la última carrera como piloto de MotoGP, dejando a todos los estamos en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste y al motociclismo en general consternados. Las razones son de peso y aunque muchos sabíamos del estado físico del piloto español, se apoderaba el deseo de que continuara en la pista ofreciéndonos espectáculo, pero no ha podido ser.

No hace falta recordar mucho la caída del 2020 en Jerez y las consecuencias que ha tenido a posteriori, con cuatro operaciones en el brazo derecho, sufriendo mucho más de lo que los aficionados puedan imaginar. Todo mereció la pena ya que volvió a ser Campeón del Mundo y sentirse en paz consigo mismo. Pero la lesión en el Gran Premio posterior a lograr su novena corona volvió a trastocar los planes de Marc, pasando un invierno de mucho sufrimiento en la recuperación de su maltrecho brazo y hombro derecho.

Y por si fuera poco, durante la temporada tuvieron que operarle de nuevo por un tornillo que afectaba a su nervio radial, volviendo con una desventaja de 102 puntos a la altura de Mugello y que, para la gran mayoría, era una ventaja irrecuperable. Pero el piloto de Cervera es de otra galaxia y solo él y nada más que él es capaz de hacer este tipo de cosas, incluso sufriendo de nuevo diplopía en Francia e Indonesia, ha sabido remontar tal desventaja y proclamarse a falta de un fin de semana por décima vez como Campeón del Mundo.

Durante la celebración, a Marc se le escapó la frase ¿Y ahora qué?, pregunta que no pudo responder en Portimao, pero sí en Cheste, anunciando que lo deja después de una dilatada carrera profesional, con 303 carreras (a falta de la de este domingo) en 19 temporadas, 106 victorias en GP, 106 poles, 173 podios y 10 títulos de campeón.

Pero por encima de las estadísticas, nos deja un piloto que ha trabajado más que nadie, que logró ganar campeonatos delante de grandes campeones como Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa, con un trato hacia los aficionados y presa siempre cordial y con un entorno adecuado que le ha hecho llegar hasta donde está. Su cuerpo le ha dicho basta, pero su cabeza no, por eso ha hecho lo que ha hecho y seguro el piloto español continuará vinculado a las motos de una u otra manera.

Estamos ante un fin de semana especial, con un circuito Ricardo Tormo a rebosar el que no queda ni una entrada, para disfrutar de la última carrera de la cabra. Se marcha por la puerta grande, sin reprochar nada a nadie, como las grandes leyendas. Por tu valor, por tu coraje, por ser como eres, por ser un piloto irrepetible, por todo ¡Gracias Marc Márquez Alenta!