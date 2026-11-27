Si hay alguien que puede hablar del Mundial de MotoGP, ese es Jorge Martínez “Aspar”. El piloto de Alzira y director de equipo cuenta con un innumerable historial de resultados, conoce muy bien el punto de vista de un piloto y con la amabilidad de siempre, nos habla de la despedida de Marc Márquez y los resultados de su equipo durante la temporada.

Estamos ante el Gran Premio más importante y especial para usted

Es como la semana loca del año, en el que no paramos de tener eventos. Todos los días tenemos comidas, cenas, reuniones, etc. Es una semana muy especial ya que es el último fin de semana del año y encima en casa, aquí, en Valencia, es para mí algo que me hace muy feliz.

Y sin duda, el finde semana está marcado por la decisión de Marc Márquez de retirarse de la competición.

Ha sido una noticia muy impactante ya que nadie se lo esperaba. Ha valorado mucho el estado de su cuerpo y después de todo lo que ha dicho, con el problema de los ojos en dos ocasiones, habrá valorado que lo mejor es dejarlo ya que de lo contrario, si se vuelve a hacer daño, no sabe las consecuencias que podría tener.

¿Qué destacas de Marc Márquez?

Es un piloto con un talento inmenso, quizás el mejor que haya visto jamás. Pero aparte, su capacidad de sacrificio, lo que ha luchado por volver a ganar después de las operaciones en su brazo y en su hombro, lo sitúan como algo fuera de lo normal, algo extraordinario.

¿Qué importancia tiene que se retire aquí en Valencia?

Sin lugar a duda es una noticia que tiene una dimensión mundial, por lo que este fin de semana las audiencias van a ser espectaculares y eso tiene un impacto muy grande en Valencia. Esta ciudad puede ofrecer un clima y las infraestructuras adecuadas para este tipo de eventos como en pocos lugares en el mundo y estoy seguro de que Valencia va a terne la última cita del campeonato durante muchos años más.

Volviendo un poco a su equipo, este fin de semana acabará agotado, pero por otro lado es importante ver el impacto que tiene este Gran Premio en la ciudad

El ambiente que hay por ejemplo estos días el Museo de las Artes y las Ciencias era increíble, con miles de aficionados disfrutando de la previa del Gran Premio y las carreras. Como dice mi buen amigo Carmelo Ezpeleta, preocúpate el día que llegues a un circuito y no haya agenda o no te llamen. Es maravilloso comprobar que no hay entradas para este fin de semana, señal de que la afición española sigue siendo la mejor del mundo, gracias a que llevamos muchos años trabajando para ser la referencia y podemos presumir de que lo somos.

Ahora que nombra a Carmelo Ezpeleta, lo he visto incluso mejor que el año pasado, en cuanto a su estado físico

Al final, nos van haciendo, al igual que a mí, algo de chapa y pintura y nos van apañando. Los años pasan para todos, pero la verdad es que lo veo bastante bien (risas).

¿Qué cualidad destaca de Carmelo en cuanto a su trayectoria en el campeonato?

En las más de tres décadas que lleva, ha logrado que haya una coordinación entre la FIM, la Asociación de Equipos y la de Constructores, tarea nada fácil. En la Fórmula 1 no ocurre lo mismo ya que hay, por decirlo de alguna manera, diferentes gallos. Aquí Carmelo ha logrado que haya una evolución en el campeonato donde todas las partes implicadas estén unidas, teniendo en cuenta que ha habido varias etapas donde se han dado grandes cambios, como el paso de los dos a cuatro tiempos, la seguridad en los circuitos, mejorando mucho las escapatorias y otros aspectos relacionados con los monos, cascos, etc. Y luego, la evolución que ha tenido en la retransmisión de las carreras, con grandes avances, como las cámaras integradas en las motos, el dron y otros, hace que el espectador disfrute en cada retransmisión.

¿Tiene memoria del número de títulos, podios y victorias en su haber?

Es casi imposible si no los miro bien. Tengo claro que estamos muy cerca de los 500 podios, como piloto y director de equipo, datos impresionantes de los que estoy muy orgulloso. Pero estos datos son hasta el día de hoy ya que mi intención es seguir trabajando con la misma ilusión y seguir luchando por los títulos. Este año estamos muy contentos ya que hemos ganado el Mundial de Moto3, el del Junior GP, el Campeonato de España y el de Europa. Estamos también muy contentos con cómo está funcionando la escuela, por lo que estoy muy satisfecho.

¿El proyecto que tiene en el Circuito Aspar y las copas de promoción está funcionando como esperaba?

Evidentemente siempre hay cosas que pulir y mejorar, pero sinceramente el Circuito Aspar y la Academia está funcionando bastante bien y estoy muy contento ya que en el tiempo que llevamos, hemos logrado muy buenos resultados. Quedan muchas cosas por hacer, pero no hay que olvidar que nosotros vendimos la licencia de MotoGP hace ocho años, pasando a centrarnos en este proyecto, saliendo pilotos como Iván Ortola, Álex Scrig, Marco Morelli, David Alonso, Dani Holgado o Izan Guevara, han sido pilotos de este proyecto, por lo que estoy muy satisfecho.

Ahora que estamos con el número de pilotos españoles en las parrillas del Mundial de MotoGP, usted cuenta con un gran número de pilotos extranjeros en las diferentes competiciones, pero los españoles siguen dominando.

Es cierto que están mejorando mucho y poco a poco, algunos pilotos están alcanzando un gran nivel. Nosotros tenemos en la Mir Aspar Cup pilotos de 35 nacionalidades diferentes. El próximo año, en el Campeonato de España, en el Europeo y en el Junior GP tendremos pilotos americanos, alemanes, chinos y españoles, aunque considero que nosotros todavía estamos por encima. Habrá que ver en tres o cuatro años el nivel que tienen, pero a día de hoy, todavía estamos por encima.

Un aspecto clave para España es que ahora mismo, el que quiere llegar a un mundial, viene a formarse a nuestro país

Es un aspecto que es muy importante y que hay que cuidar mucho. En España tenemos circuitos permanentes de primer nivel y un clima maravilloso. Y si hablamos de la Comunidad Valenciana, tenemos a finales de noviembre casi 20 grados y eso es imposible en la mayoría de las zonas de Europa. Aquí los pilotos pueden entrenar en el mes de diciembre y enero y eso es algo que tenemos que aprovechar ya que el mundial cada vez comienza antes y esos dos meses son muy importantes para la preparación de los pilotos.

¿Considera que con 22 Grandes Premios hemos llegado al tope?

Eso parece que está claro, aunque puede que con el tiempo algún Gran Premio de Europa pase a celebrarse en otros continentes ya que ahora mismo en Europa se celebra una gran mayoría.

Pero para eso los países que quieran entrar tendrán que ofrecer circuitos con las máximas garantías de seguridad y organizativos. Hemos visto en los últimos años como se han tenido que cancelar algunas carreras.

Es cierto que algunos Grandes Premios no se han podido celebrar, pero creo que Brasil fue un acierto y aunque hubo problemas, están en vías de solución y será sin duda un éxito.

En cuanto a sus pilotos, la temporada de Máximo Quiles ha sido espectacular?

Quiles es uno de los pilotos que marcan la diferencia, al igual que lo que hizo David Alonso hace dos años. Ambos son excepcionales, como piloto y como persona, aunque son muy diferentes ya que David es mucho más calmado que Quiles, que es super activo. Por decirte un ejemplo, con Máximo nos lo tenemos que turnar en los diferentes coches ya que no para (risas). Puedo presumir que David lo tendré el próximo año en MotoGP y Quiles sube a Moto2 y tenemos muchas ilusiones puestas en él. Esperemos contar con Máximo dos años más, si no nos lo quita algún equipo de MotoGP.

¿Piensa que las discrepancias entre los dos pilotos de Moto2 les ha afectado en cuanto al rendimiento?

Seguro que sí. Al final los resultados están siendo buenos, pero el comienzo del campeonato no fue bueno. Son cosas que pasan y hay que mirar al futuro. Ambos van a subir a MotoGP hay que mirar hacia adelante.

A usted ya le pasó como piloto, cuando hay dos pilotos ganadores en el box

Me pasó con Nieto y con Valentino aunque fuera en otro equipo. Eso ocurre cuando hay varios pilotos ganadores, al final solo puede ganar uno.

¿Qué objetivo tiene para el 2027?

Tenemos tres cosas importantes en el Aspar Team, que es ganar, ganar y ganar. Tenemos un equipo y pilotos con mentalidad cien por cien ganadora, con un trabajo espectacular en cuento a la formación de mecánicos, con la formación de pilotos y quiero seguir siendo una referencia en este paddock.

¿Descarta volver a MotoGP en un futuro?

Para nada. Nuestro objetivo es estar a finales de 2027 en Superbike y el siguiente paso sería MotoGP, pero sin fecha. La idea de CF Moto es estar en MotoGP, pero esto es algo que no es fácil y hay que mirar bien todo.

Disfruta del fin de semana y el domingo con la despedida de Marc Márquez

Seguro que el domingo será un día muy especial.