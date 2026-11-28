Si buscamos un piloto que ha sorprendido por su nivel, sin lugar a duda David Almansa sería uno de los candidatos. El piloto español ha logrado cuatro victorias esta temporada y aspira a ganar en su última carrera en la categoría pequeña en el día de la despedida de la persona que le ha motivado a ser pilotos de motos.

Todos estamos consternados por la retirada del más grande del motociclismo.

Sí, por supuesto. El fin de semana ha comenzado con la noticia de que se va mi ídolo, la razón por la que estoy aquí, el que me ha motivado a seguir. Cuando me he enterado, ha sido muy extraño, ya que estaba en el box revisando con mis técnicos cómo había ido el entreno y de repente miro arriba a las pantallas y he visto a Marc sacando los carteles. Al principio pensaba que era una broma, pero al ver el penúltimo cartel y he visto que era su última carrera, no me lo podía creer. Al final, todo llega a su fin y estamos aquí de paso. Lo importante es que el ha tenido una trayectoria espectacular y para mí es el mejor.

¿Le hubiera gustado competir contra él?

Era uno de mis sueños. Primero conocerlo, cosa que he hecho, llegando a darme algún consejo. Siempre he deseado que llegara la hora de competir contra él, pero sabía que tarde o temprano llegaría este momento y al final no he podido coincidir. Lo importante es que lo hemos podido disfrutar mucho durante todos estos años, desde que tengo uso de razón he visto siempre sus carreras y ahora yo estoy aquí compartiendo paddock.

¿Qué destaca de Marc por encima de todo?

Su mentalidad y el estilo de pilotaje y su pasión le ha hecho ser quien es hoy en día. Cuando se ha caído, ha vuelto a levantarse y superar todas las adversidades que ha tenido, logrando dos mundiales después de las graves lesiones que lo convierten en el más grande de la historia. Este año me he fijado mucho en él, viendo sus documentales y cómo ha podido superar los momentos tan duros.

Esta temporada ha sido muy buena, subcampeón del mundo, con cuatro victorias, con ocho poles y nueve podios. ¿Lo hubiera firmado antes del comienzo?

Sin duda, pero viendo el potencial que hemos llegado a alcanzar, yo quería más, ya que quería luchar por el Mundial, pero hemos tenido algo de mala suerte, junto a la rotura del codo y las dos carreras que he estado mal por la garganta. Si añadimos la falta de experiencia que tenía al comienzo con la KTM, al final no hemos podido luchar hasta la última carrera. Ahora toca aprender todo lo que hemos aprendido este año, que ha sido mucho, de cara al próximo año

¿Se llegó a plantear estar un año más en Moto3 para luchar por el título?

Desde principios de este año tenía decidido subir a Moto2. Lo importante este año era dar un gran paso adelante y creo que hemos cambiado la manera de trabajar y nuestra mentalidad, logrando marcar un buen ritmo de manera individual, sin estar pendiente de otros pilotos. Creo que este método de trabajo nos vendrá muy bien para el año que viene.

Máximo Quiles ha hecho una temporada muy brillante.

Máximo ha contado con una experiencia mayor en la KTM. Yo por ejemplo al comienzo del campeonato era muy rápido, pero luego no sabía gestionar bien la carrera con los neumáticos. Creo que con un poco mas de tiempo encima de la moto, todo hubiera sido un poco más fácil. Independientemente de eso, ha realizado una muy buena temporada y prueba de ello es que es Campeón del Mundo.

¿Qué tal con el test que hizo subido en una Moto2?

Estuvimos tres días rodando en Aragón y la verdad es que fue muy bien. Rodamos con una moto que no era nueva y con muchos kilómetros, con algo de frío en el último día, pero llegamos a rodar muy rápido. Llegué a cansarme menos con la Moto2 ya que por dimensiones, hay que ir muy integrado encima de la Moto3. Las sensaciones fueron muy buenas.

Está en un equipo que se ha mostrado muy competitivo en los últimos años.

Me ha aportado mucha tranquilidad y confianza. Desde un principio me he sentido muy cómodo y parece una gran familia. Es sin duda el equipo en el que mejor me he encontrado hasta la fecha. Además, este fin de semana se juega el último título en juego, entre Manuel González e Izan Guevara. Esperemos le vaya bien a mi compañero y podamos celebrarlo en el equipo, cuenta con experiencia y vamos a ver lo que pasa. Le deseo toda la suerte del mundo.

¿Qué plan tiene para este invierno?

Tengo que dar un paso más con mi peso, subiendo tres o cuatro kilos y entrenar muy duro. Desde los quince años entreno con una 600 cc. y se nota bastante ya que estoy acostumbrado a llevar motos más potentes y pesadas.

¿Qué espera para el domingo?

Luchar por la victoria. De momento salimos segundos en parrilla y vamos a intentar hacerlo bien en mi última carrera en Moto3. He disfrutado mucho en esta categoría y me gustaría terminarlo de la menos manera posible.