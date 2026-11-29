Tras un 2025 en el que perdió el mundial de Moto2 en el último momento, algunos dudaban sobre si Manuel González sería capaz de volver a ser candidato al título. Tras una carrera de infarto, el piloto madrileño se ha proclamado Campeón del Mundo y aspira a que las piezas del puzle se muevan a su favor y logre un hueco en MotoGP.

¿Ha sido la carrera más importante de su vida y en la que más ha sufrido?

No ha sido la carrera en la que más he sufrido. La verdad es que la carrera ha sido más o menos como me esperaba, salvo la caída múltiple en la primera vuelta, aunque me temía que podía pasar ya que en las últimas carreras la gente tiene un poco más de prisa de lo que debería ser en las primeras vueltas, cuando las carreras se ganan en la última vuelta, no en la primera. He salido muy bien, teniendo la suerte de estar por detrás en la caída y es que nunca se sabe ya que por ejemplo si hubiera sido como en Misano, en la que salí en la primera fila igual me hubieran tirado, como ha pasado aquí hoy. Hoy he tenido la suerte de no estar involucrado, he marcado mi ritmo, aunque no tenía las mejores sensaciones con la parte trasera de la moto, aunque hoy ha sido el día en el que mejor me he sentido del fin de semana, recortando tiempo a Izan, pero al final de la carrera no me quedaba más neumático y no podía luchar como quería. Carrera sufrida, pero como he dicho antes, el campeonato se ha ganado aquí, pero este ha sido el último puñetazo, pero esto va desde el primer entrenamiento del año, la primera carrera en Tailandia en el que mucha gente pensaba que después de perder el campeonato el año pasado, este año no lucharía, pero llegué allí y gané. Esto es de principio a fin.

La entrada en meta habrá sido como un sueño hecho realidad.

Casi me da un infarto ya que detrás no tenía a nadie ya que estaban a más de cuatro segundos, pero cuando he cortado un poco de gas en la recta de meta ha sido como que he escuchado un sonido de otra moto y entonces me he asustado un poco. Ya pensaba cosas que no era ya que en ese momento te vuelves loco y ha sido una anécdota sin más. Una vez cruzado la recta de meta he empezado a gritar, he hecho tanta fuerza por dentro que ha sido como una explosión en mi cuerpo, no sentía casi los brazos y en la curva dos ya casi no tenía ni fueras. Ha sido un momento que me recuerda mucho a la primera victoria de Motegi, cuando sales de la curva y sabes que lo has hecho y todo se vuelve tranquilo diciendo que ya está hecho.

Mantiene el mismo tono que cuando gana una carrera que cuando pierde.

Es que me cuesta demostrar que estoy contento ya que no tengo la fuerza ahora mismo. Ya he llorado suficiente la vuelta de después, pero que la gente sepa que estoy muy contento. Mi madre me dice que no hay que alegrarse demasiado por los momentos buenos ni frustrarse tanto en los momentos malos, porque hay que que aprender de todo. Pero hoy toca celebrar este campeonato y luego cuando respire y tenga un poco de tiempo, lo haré.

Hoy es un poquito holandés, pensando en Veijer ¿Le va a invitar a cenar?

Hoy ha estado en medio de los dos y me ha ayudado a mantener el ritmo, pero en ocasiones he pensado, o delante de Izan o detrás de mí, pero luego ya al final de la carrera se ha puesto por delante y le veía fino, viendo además que Izan ya derrapaba demasiado, aunque en la última vuelta lo he visto muy cerca, pero al final no ha podido. ¿Se puede decir que he tenido suerte al ganar el campeonato? Pues mira en una vuelta he tenido suerte a lo mejor, pero al final la suerte se trabaja y su hubiéramos estado sexto o séptimo, hubiera dado igual. Yo he hecho lo que tenía que hacer y ya está.

¿Tenía controlado en todo momento las posiciones para ser campeón?

Sí, lo tenía en la cabeza ya que al final era bastante fácil. Si estaba quinto sabía que Izan no podía hacer tercero y ya está. Pienso bastante encima de la moto y la estrategia era cuando estaba detrás de él no adelantarle para no jugármela demasiado. Pero me he quedado sin goma y en ese momento tenía que haber intentado adelantarle para evitar ese momento de la última vuelta y haber evitado la tercera posición, pero bueno, lo importante es que ya está conseguido.

¿Lo del mapping 8?

Se lo he dicho al telemétrico en la parrilla, que me lo mandara para recordarme lo que sé hacer, quién soy y que me vuelva a la cabeza mi pilotaje de siempre, para que no esté estresado, no piense en el campeonato y piense en el momento. Ya lo estaba haciendo y cuando me han enviado el mapa ni me acordaba y he tardado tres vueltas en acordarme.

Ahora que Marc Márquez se ha retirado, hay un hueco en MotoGP. ¿Le ha llamado alguien?

No me esperaba que Marc Márquez se retirara ya que conociéndole un poco y entrenando juntos en Madrid en alguna ocasión, es que quiere ser el primero en toda situación. He aprendido muchas cosas de él y era lo último que me esperaba ya que me hacía ilusión poder compartir pista con Marc desde que empecé a correr cuando era pequeño, en el Campeonato de España. Ahora que se va, es cierto que hay un hueco y con un poco de suerte a ver si podemos estar. Es algo que me haría ilusión y mi manager lo está trabajando ya que más que ganar un título de Moto2 no se puede hacer, así que les pido a los equipos de MotoGP que confíen en mí ya que a veces he llegado a sitios donde se esperaba algo de mí y lo he hecho todavía mejor ya que cuando conoces a alguien personalmente, siempre te llevas una sorpresa. Ya me lo dijo Track House un día, pero no tenían hueco y ahora sí, por lo que espero que el puzle se mueva un poco y pueda tener esa oportunidad ya que estoy preparado.

¿Qué se ha pasado por la cabeza cuando tenía perdido el campeonato por medio punto?

Que luche hasta la última curva ya que siempre puede haber alguna sorpresa. He dado mi máximo hasta la última curva y no puedo decir más.

¿A quién se lo dedicas?

Hay tanta gente que me ha ayudado durante toda mi vida, pero primero se lo debo dedicar a mis padres ya que siempre han estado a mi lado y en los momentos duros me dicen lo que pasa, en los momentos buenos me apoyan, disfrutan y sufren conmigo. Al final son como yo salvo que no se suben en la moto. Me han ayudado durante toda mi vida, incluso cuando parecía que no había dinero para correr al año siguiente, ellos lo sacaban hasta por debajo de las piedras ya que yo les enseñaba que la alegría que tenía por correr, que era lo que quería hacer si o si y sin lugar a dudas se lo dedico principalmente a ellos, junto a mi novia y a todo el equipo y personas que me han ayudado.

Dicen que la suerte se trabaja y puede que hoy se ha compensado la mala suerte que has tenido a lo largo de toda la temporada.

La suerte buena se trabaja, la suerte mala llega en momentos que aunque tu ves todo lo que tienes, puede aparecer. Estamos en un deporte en los que hay muchos factores. El equipo ha dado todo lo que podido y nunca me ha gustado cuando ha habido críticas hacía ellos ya que todos han dado el máximo y se merecen este título y más.