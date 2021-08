Juegos Olímpicos, en directo hoy: carrera de Katir en atletismo, plata de Quintero y últimas noticias hoy

El skater, Danny León, finaliza en novena posición en su debut en los JJOO

"Esto con gente hubiera sido un espectáculo, lo veis con gente y pasáis del atletismo, porque el skate, yo me quedo noveno y me da igual, los ocho de la final son mis amigos y me iría a tomar una cerveza con ellos. Es lo bueno del skate, que somos amigos, la gente aplaude, no hay esa rivalidad"