JUEGOS OLÍMPICOS

Maica García: "No me quiero quedar con esta final, sino con el global del campeonato"

La waterpolista española Maica García ha afirmado en los micrófonos de Onda Cero que está "sensible", pero "contenta y feliz" tras la final ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la que han conseguido la medalla de plata. "No me quiero quedar con este final, sino con el global del campeonato. Creo que el equipo ha dado un muy buen nivel", ha asegurado.