Rafa Nadal opina sobre la retirada de Biles y la salud mental en el deporte de élite

Rafael Nadal ha sido elogiado por miles de facetas. Pero una de las más recurrentes cuando se habla de sus resultados tenísticos es la cabeza. "Nadie tiene la cabeza de Nadal en el tenis", seguro que alguna vez has oído esa frase. Tal es así que le ha llevado a remontar encuentros que eran impensables como cuando caía en un set 5-1 y 40-0 ante Pablo Andújar y terminó llevándose el set y el partido.

El balear ha concedido una entrevista al medio estadounidense CBS en su preparación del torneo ATP de Washington en la que ha repasado su renuncia a Wimbledon y los JJOO. El tenista ha reconocido que sentía la necesidad de desconectar después de una exigente temporada de tierra. Nadal, preguntado por la situación de Simone Biles, reconoce que comprende perfectamente la decisión de la gimnasta.

"Respeto al 100% su decisión. Cuando llevas toda tu vida peleando por alcanzar tus sueños, puedes pasar por momentos en que no te sientas preparado. Simone ha logrado cosas impresionantes a lo largo de su carrera y estoy seguro de que volverá a su mejor nivel. Pero si en este momento no se ve preparada ni con la capacidad de competir, ¿por qué debería hacerlo?", ha comentado Rafa Nadal que se suma a los múltiples apoyos que ha recibido la gimnasta tras su decisión de no competir en ninguna final individual, a excepción de la de barra en la que ayer se colgó la medalla de bronce.

Palo a Djokovic por su actitud en los JJOO

Novak Djokovic dejó alguna imagen polémica en su paso por Tokio como el lanzar una bola a las gradas o estrellar su raqueta en la red. Nadal cree que hay que evitar estas situaciones: "Por suerte no había gente en las gradas y no pasó nada más, pero bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando", dijo el español, quien consideró que hay que "intentar evitarlas", ya que no se da la mejor imagen de este deporte.

"Es extraño que alguien, teniendo tanto éxito, reaccione de esta manera de vez en cuando, pero al final él es muy competitivo y reacciona así", añadió Nadal.