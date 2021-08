La nadadora Delfina Pigantiello toma medidas tras el hate por su actuación en Tokio: "La gente es muy cruel"

Delfina Pignatiello, de 21 años, ha competido en sus Juegos Olímpicos con la presión de obtener grandes resultados por la ilusión que había generado en competencias previas como los Juegos Olímpicos de la Juventud y los Panamericanos. La pandemia no le ha permitido tener la mejor preparación y la nadadora se despidió de Japón sin poder superar las fases clasificatorias de 800 y 1500 metros. Ese resultado levantó unas tremendas y despiadadas críticas en las redes sociales.

La joven, muy activa en redes sociales, decidió alejarse por completo de ese mundo después de soportar todo el hate que tuvo tras su resultado: "Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de Youtube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar. No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar. Y muchas gracias por el aguante. Me lo llevó en el corazón. La próxima será. Gracias a todos por los mensajes de aliento y cariño. Un besito desde Tokio a los haters que me motivan para mejorar la próxima".

Tras esto, la nadadora ha recibido un aluvión de apoyos. Aficionados, compañeros y deportistas se han volcado con ella y han lanzado un mensaje en favor de la salud mental. Uno de los más extendidos, el de la tenista argentina, Nadia Podoroska

"No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar. Y muchas gracias por el aguante. Me lo llevó en el corazón", publicó Pignatiello, que cerró su cuenta de Instagram cerró con un: "La gente es muy cruel, y por más que ignore quiero cuidar mi salud mental por sobre todas las cosas".

Objetivo París

Pese a todo, Pugnatiello seguirá trabajando para representar a Argentina en próximas competiciones: “Oficialmente nadadora olímpica, con todo lo que eso significa. Ya habrá momento de hacer un balance del torneo y del proceso hasta acá. Mientras tanto, voy disfrutar de cumplir uno de mis tantos sueños: competir en un Juego Olímpico con la bandera argentina. Sé que esta vez me toca aprender y ganar experiencia. No es ningún antes y después, es parte de esta carrera y a partir de de mañana arranca un nuevo capítulo. Gracias a los que están en las buenas y en las malas mucho más. Puedo decir que estoy acá. Que lo intenté. Y que voy a seguir luchando por mis convicciones”.