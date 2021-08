McLaughlin destroza el récord del 400 vallas en otra carrera para la historia

Sydney McLaughlin (EEUU) se ha impuesto a la que era campeona olímpica, su compatriota Dalilah Muhammad, para ganar el oro en los 400 metros con vallas femeninos con 51.46 y bajar su propio récord mundial en 0.44.

"Vi a Dalilah delante de mí cuando faltaba una valla", ha confesado McLaughlin después de la carrera. "Solo pensé 'Corre tu carrera'." La carrera no comienza realmente hasta el obstáculo siete y solo quería salir y dar todo lo que tenía ".

Muhammad, salió con fuerza en la carrera y lideró la mayor parte de la carrera, ha terminado en segunda posición con 51.58 lo que también hubiera sido récord mundial. La estrella holandesa de 21 años, Femke Bol, se ha sumado a la fiesta con 52.03, medalla de bronce y récord de Europa.

Un talento precoz

McLaughlin lleva apenas cuatro años de carrera profesional y ya es una de las mejores vallistas de la historia. Son sus segundos JJOO porque en Río 2016 ya estuvo, con tan solo 16 años, siendo la más joven de la delegación americana de atletismo. Sydney es uno de esos talentos que desde pequeña arrasó por donde pasaba. En su escuela, la Catholic High School de New Jersey arrasó en cada competencia. Después fue a la Universidad de Kentucky en dónde en solo unos meses destrozó el récord de la NCAA y terminó ganando el título lo que le valió su primer contrato profesional.

McLaughlin, de cara a estos JJOO decidió cambiar de entrenador y se puso en manos de Bob Kersee y de de la campeona olímpica de 100 metros vallas de 2004, Joanna Hayes que ya había entrenado a grandes talentos como Joyner, Florence Griffith Joyner y Allyson Felix que suman 20 medallas olímpicas en su carrera, incluidas 12 de oro.

Rivales pero compañeras y amigas

Se ha convertido en la primera mujer en bajar de 52 segundos con una victoria de 51.90. Muhammad fue la primera en felicitar a McLaughlin. "Me preguntan si: '¿Estoy feliz o infeliz con la plata? No tenfo ese planteamiento en absoluto. He tenido un año increíble y terminar con 51.5 y romper mi mejor marca personal es absolutamente increíble. Al igual que la carrera masculina, los tres tiempos hubieran ganado cualquier final de otro año", agregó. "Estoy muy orgullosa de ser parte de esta historia y aún más orgullosa de mi compañera Sydney. Estoy feliz de que sea una final oro y plata para Estados Unidos y estoy feliz con el segundo puesto".