Karsten Warlhom destroza el récord del mundo de 400 vallas en ¿La mejor carrera de la historia?

Tras la final de 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, los expertos de atletismo han empezado a hacerse una pregunta ¿Hemos visto la mejor carrera de la historia del atletismo?

El campeón del mundo noruego y poseedor del récord mundial, Karsten Warholm, se ha impuesto a su gran rival estadounidense Rai Benjamin. Apenas había un paso entre ellos mientras corrían lo más rápido que podían y saltaban las 10 vallas de la vuelta al estadio olímpico de Tokio.

Cuando Warholm cruzó la línea, miró el reloj y gritó. Había destrozado su antiguo récord mundial de 400 metros con vallas de 46,70 por nada menos que 0,76. Su reacción al verlo, un grito al estilo del emoticono del whatsapp y rasgarse la camiseta, en uno de los actos de locura más justificados.

Doble récord mundial

Si te dicen que bates el récord del mundo y no ganas, suena raro. Rai Benjamin ha parado el crono en 46.17. Hubiera destrozado el récord de no ser por el alienígena noruego. Pero no ha quedado ahí la cosa. Un brasileño de 21 años se ha sumado a la fiesta. Alison dos Santos, ha parado el crono en 46.72 lo que nos promete que el duelo se va a convertir en pelea de tres en las próximas competencias.

"En los últimos 20 metros no podía sentir mis piernas", ha dicho Warholm. "Solo corrí por mi vida". La gloria del oro para él, la de la plata para Benjamin: "Ha sido una carrera fenomenal. Rompimos el viejo récord en pedazos. Fue como un juego de niños. Si me hubieras dicho que iba a correr 46.1 y perder, probablemente te golpearía y te diría que salgas de mi habitación. Esta es la carrera más grande de la historia olímpica. Es innegable".

Hasta hace un mes, el antiguo récord mundial de Kevin Young de 46,78, establecido en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, llevaba vigente durante 29 años. Y ahora, un atleta ha roto la barrera de los 46 segundos. "Muchas veces me preguntan sobre la carrera perfecta. Dije que no existía, pero esto es lo más cerca que he estado ", ha resumido Warlhom que se ha ganado la admiración de su rival, "él es increíble. No puedo estar enfadado en absoluto"