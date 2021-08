Pau Gasol se retira de la selección: Los datos del mejor jugador de la historia del baloncesto español

Tras 20 años, Pau Gasol ha confirmado en el micrófono de Onda Cero, que la derrota ante Estados Unidos ha sido su último partido con la camiseta de España y quizá el último de su carrera aunque ha dejado abierta la puerta a que pueda seguir otra temporada en el Barcelona. Era un secreto a voces. A sus 41 años, se despide de la Selección el mejor jugador de baloncesto de la historia de España. Un líder dentro y fuera de la cancha que cambió el curso del baloncesto en nuestro país.

"Mi último partido seguro"

"Mi último partido con la selección seguro y veremos si el último de mi carrera. No voy a dejar que una derrota contra la mejor selección del mundo quite nada a todo lo que he podido hacer y a la felicidad, agradecimiento y orgullo de haber podido estar con este equipo. Me hubiera gustado ganar hoy, estar en semifinales, que este equipo lo merece por calidad baloncestística y humana, pero las cosas son así".

"Muy agradecido por veinte año de experiencias, de momentos inolvidables. Podemos estar muy orgullosos de estas dos décadas. Siempre compitiendo, con humildad con respeto, siendo la familia que somos. Es una lástima perder hoy pero es así.

"A la afición le digo gracias. Les hemos sentido de cerca y siempre hemos agradecido el apoyo estos años. Y hoy que era un partido temprano en España, muy agradecidos".

Los números de Pau Gasol con España

Esta recopilación de Misterchip, nos da una idea de lo que ha significado Pau Gasol para España. Su trayectoria con España comenzó un 15 de agosto de 2001. Aquel día España se impuso 84 a 79 a Grecia, en lo que fue el primero de sus 205 partidos con el equipo nacional. Son 88 amistosos, 35 en JJOO, 24 en mundiales y 58 en Eurobasket. De esos ha ganado 174, es decir un 85 por ciento.

Ha participado en 15 grandes torneos. En ellos ha conquistado cuatro veces el oro, otras cuatro la plata y tres el tercer puesto. Ha estado casi 86 horas en cancha con la camiseta de España en las que ha anotado 3.656 puntos. El récord de 40, lo estableció en un legendario partido ante Francia en el Eurobasket de 2015. 349 asistencias, 1028 rebotes, 115 robos y 336 tapones. Unos números que Misterchip resume en un dato: Antes de la llegada de Pau Gasol, España ganaba el 64 por ciento de sus partidos. Tras su llegada, España gana el 85 por ciento.

Amargo adiós en Tokio

La despedida de Pau, como el ha recalcado, no va a empañar la enorme trayectoria con España. Se ha querido dar la circunstancia que el único encuentro en el que no ha anotado con la Selección sea el de EEUU. Tras casi dos años casi parado por las lesiones, Pau Gasol volvió con un objetivo. Estar en estos JJOO de Tokio. Su nivel en el Barcelona ha justificado su presencia en el equipo. Ha asumido un rol diferente al que acostumbraba, siendo el líder de un vestuario que ha seguido tan unido como siempre.

En la memoria de todos muchos partidos de Gasol con España, pero uno especialmente. Su máxima anotación con España. El día que destrozó a Francia en una semifinal de Eurobasket 2015, jugando allí. El público francés le pitaba en cada acción. Pero eso solo le espoleó. Terminó con el sueño de los locales en su casa. 40 puntos y once rebotes para una victoria que nos llevó a la final en la que nos impusimos a Lituania.

También dice adiós Marc Gasol

Su hermano, Marc, también se despide de la Selección. "Es el momento de bajar de la atracción a la que hemos subido hace muchos años. Hemos tenido una gran suerte, pero es el momento de dejar a la nueva generación que se suba, que disfrute y que tengan su propia experiencia", lo hace además en dónde empezo. En Japón, en Saitama. El lugar en el que hace quince años, España conquistó el Mundial. En una final que Pau se perdió por lesión. Una final que sus compañeros ganaron a Grecia y se la dedicaron al mejor jugador de la historia de este país.