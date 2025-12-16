REAL MADRID

Xabi Alonso, sobre caso Negreira: “Por el bien del fútbol, que se sepa la verdad”

Complicada rueda de prensa de Xabi Alonso en la previa del debut copero del Real Madrid. El técnico vasco ha tenido que responder a varias preguntas sobre la guerra abierta entre su club y el estamento arbitral a raíz del Caso Negreira

EFE

Madrid |

Xabi Alonso
Xabi Alonso | Agencia EFE

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, compartió el discurso del presidente del club, Florentino Pérez, en el que pidió "justicia" en el 'caso Negreira' en su discurso en el encuentro navideño con los medios de comunicación, y el técnico abogó que, “por el bien del fútbol, se sepa la verdad”.

Polémica con los árbitros

“Primero, compartimos la postura del club y del presidente. Y la defendemos. Ahora es difícil responder, habría que tirar de hemeroteca. Por el bien del fútbol, que se sepa la verdad de lo que ha habido”, dijo en rueda de prensa.

Una comparecencia en la que “no” quiso “entrar”, al ser preguntado específicamente por ello, sobre si el caso Negreira mancha los títulos del FC Barcelona durante ese periodo, y en la que aseguró que en el extranjero existe sorpresa porque no haya consecuencias ni responsables.

“Hay de todo. En todas las ligas hay árbitros con diferentes personalidades. Y, como humanos todos, hacen errores. Aquí hay un caso que hay que investigar. Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia y ninguna responsabilidad. Es importante que se sepa lo que ha pasado porque no es muy normal”, comentó.

Client Challenge

Por otro lado, se refirió al comunicado de La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) en el que rechazaron las declaraciones de Florentino Pérez . “Es legítimo que cada uno defienda sus intereses y quiénes se sientan perjudicados alcen la voz y hagan lo que consideren que es justo. Y nosotros hacemos exactamente eso”, declaró.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer