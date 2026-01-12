Simeone pide disculpas a Florentino Pérez y Vinicius

LEER MÁS Todas las reacciones al incidente entre Simeone y Vinicius

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, pidió "disculpas, no perdón" este lunes al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y al delantero Vinícius Júnior después del "episodio" vivido durante las semifinales de la Supercopa de España, en el que el argentino y el brasileño tuvieron un rifirrafe.

Disculpas si, perdón no

"Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino (Pérez) y también al señor Vinícius por el episodio. Obviamente, no está bien de mi parte ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien", agregó el argentino en la rueda de prensa previa al encuentro de octavos de Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña.

El argentino y el brasileño tuvieron sus mas y sus menos durante la 'semi' de la Supercopa, y las cámaras de Movistar+ captaron al entrenador diciéndole al '7' "Florentino te va a echar". Además, cuando Xabi Alonso cambió a 'Vini', Simeone se dirigió a este resaltando los pitos por la sustitución. Un comportamiento que el tolosarra criticó: "Eso no es ejemplo de buen deportista. Para mí, no todo vale, hay que tener respeto y todo lo que pasa en el campo tiene un límite", valoró entonces el vasco.

La Copa del Rey

Preguntado por el formato en el sorteo de la eliminatoria, con los equipos provenientes de la Supercopa enfrentándose a un rival de inferior categoría, el argentino no quiso valorarlo. "No influimos en absolutamente nada de lo que podamos decir, nos dicen de jugar contra quien tenemos que jugar y ahí estamos, intentando hacer lo mejor posible desde el lugar que tenemos para lo que es importante que es nuestro equipo", añadió.

Y es que los rojiblancos se miden a un Deportivo "valiente y que tiene un poder de contragolpe importante". "Está compitiendo muy bien más allá de algún resultado que no ha sido favorable en los últimos partidos. Ha eliminado al Mallorca, que sabemos que es un equipo que no te regala nada y compite muy bien. Nos encontraremos con un partido duro, difícil, en un campo muy bonito", señaló.

Para este encuentro, Simeone podrá contar con el uruguayo José María Giménez, que "está trabajando muy bien" y al que necesitan "de la mejor manera, aunque en este momento Marc (Pubill) lo está haciendo muy bien". "Saben de la competencia que tienen internamente y será mejor para el equipo elevar esa competencia para que cualquiera que pueda hacerlo, cuando le toque, esté en un buen nivel", apuntó.

También destacó el gran rendimiento de Thiago Almada en los últimos enfrentamientos. "Es un chico que juega muy bien, que tiene características como que se vieron en el final del partido del otro día. Tiene esa posibilidad de tener visión de juego y asistir, como asistió ahí a Julián en la última jugada del partido. Está claro de que lo necesitamos de la mejor manera", indicó.

La Copa del Rey

La Copa del Rey

En el aspecto personal, Simeone aseguró que "siempre" ha sentido responsabilidad en el conjunto rojiblanco. "Se eleva por el tiempo que tengo aquí en el club, pero no me saca de foco", porque el argentino sabe lo que quiere, "cuál es el objetivo, cuál es el camino", expresó. "Sé para dónde quiero ir y no tengo ninguna duda que no voy a parar hasta que las energías se me acaben", agregó.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Finalmente, se refirió a la final de la Supercopa de España de este domingo. "Estuvieron cerca del empate en el final (el Real Madrid), como se vio. Siempre compiten como estamos acostumbrados a ver y el Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador que tiene las ideas clarísimas. El equipo va detrás de una idea de juego muy buena y les están dando un resultado en los trofeos que están ganando", zanjó.