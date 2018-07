El Sevilla busca su cuarta final en Florencia

El Sevilla, vigente campeón de la Liga Europa, busca su cuarta final en este torneo y para ello espera hacer valer el 3-0 cosechado en la ida de las semifinales disputada en el Sánchez Pizjuán, aunque el Fiorentina trabaja desde entonces en concienciarse de que la remontada es posible. Pese a que el 3-0 es un resultado claro para afrontar con muchas garantías para el que lo consigue un partido de vuelta, el entrenador del equipo 'viola', Vicenzo Montella, ya se encargó hace una semana en la sala de prensa del estadio sevillista de destacar que no todo estaba dicho pues en el Artemio Franchi de Florencia podía también el equipo italiano superar al español.

Montella apuntó entonces que la primera parte de la 'Fiore' en Sevilla fue muy buena y que sólo faltó materializar en gol claras ocasiones de las que gozaron y que en el segundo período les faltó físico para aguantar el ritmo de los de Unai Emery. Todas estas intenciones italianas han sido recibidas en el seno del club hispalense, donde se tiene una ilusión contenida por estar en la final que se disputará el 27 de mayo en Varsovia pero también la clara idea de que aún falta firmar el pase.

Los sevillistas se acuerdan de que en la pasada edición estuvieron muy cerca de caer eliminados en las semifinales por el Valencia después de lograr un 2-0 en el Pizjuán y que este resultado fuera remontado con un 3-0 en Mestalla. Un gol salvador del centrocampista camerunés Stéphane Mbia en el último minuto de la prolongación del choque de Valencia (3-1) puso al Sevilla en la final de Turín que posteriormente ganó al Benfica de Lisboa y supuso el tercer título de los andaluces en este torneo. Ese partido del estadio Mestalla aún se recuerda y además ha servido de enseñanza en los últimos días para afrontar el choque de este jueves con la máxima concentración e intensidad.

Emery, que ya trabaja con los suyos tras el fallecimiento de su padre el pasado fin de semana, tiene en condiciones al que puede considerarse su equipo de gala y además descansado después de que la mayoría de jugadores no fueran titulares el pasado domingo en Vigo ante el Celta (1-1). La significativa baja por la grave lesión del central argentino Nico Pareja ha sido suplida con garantías en las últimas semanas por el joven francés Timothée Kolodziejczak, mientras que parece que el meta portugués Antonio Alberto Bastos 'Beto', que ha viajado en una lista de veintidós jugadores -todos los disponibles-, no volverá a la titularidad por unas molestias de hombro y seguirá en ella Sergio Rico. Por lo demás, el técnico guipuzcoano tiene para elegir un equipo que mantenga el buen nivel que da en este tramo final de la temporada, en el que no ha perdido sus últimos nueve partidos como visitante, seis en el torneo doméstico y tres en el continental -Borussia Mönchengladbach (2-3), Villarreal (1-3) y Zenit San Petersburgo (2-2).

Ni el cuadro 'viola' ni sus aficionados se desaniman. Los seguidores desde el martes están llenando de mensajes de aliento la red social de Twitter e incluso han creado una etiqueta #giochiamolainsieme (#jugémoslajuntos). Para el Fiorentina el Valencia también es una referencia puesto que recuerdan cómo logró remontar el mismo resultado contra el Basilea suizo. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo ahora con el Fiorentina?, se preguntan. Será la primera vez que el conjunto 'viola' reciba al Sevilla y la sexta vez que dé la bienvenida a un club europeo en las competiciones de fútbol del Viejo Continente. Quinto en la clasificación de la Liga nacional con 55 puntos, a 25 de distancia del líder, el Juventus de Turín, y a cinco del Nápoles, cuarto, el Fiorentina ha marcado en casa en diez de las últimas once veces que ha jugado competiciones europeas.

Sólo una vez no encajó ningún gol, cuando perdió por 0-1 ante el Juventus en la Liga Europa de la pasada temporada. En los otros diez choques, marcó un total de 19 tantos, casi dos por partido. Los de Vincenzo Montella se concentraron a primera hora de la mañana de este miércoles para entrenar y lo hicieron rodeados de 2.000 aficionados que no dudaron en mostrarles su calor y su apoyo. Estuvieron presentes todos menos el peruano Juan Manuel Vargas, el británico Micah Richards y el serbio Nenad Tomovic, los tres lesionados. Para saber si este último podrá formar parte del "once titular" o incluso jugar algunos minutos del segundo tiempo habrá que esperar hasta mañana cuando el técnico compruebe si está completamente recuperado de su lesión en el muslo.

Montella apostará en el campo previsiblemente por el brasileño Norberto Murara Neto en los palos, mientras que defendiendo el área se encontrarán Stefan Savic y los argentinos Gonzalo Javier Rodríguez y José Basanta. En el centro del campo, el técnico 'viola' podría apostar por el defensa español Marcos Alonso, los chilenos Matías Fernández y David Pizarro, y los españoles Borja Valero y Joaquín. Finalmente, dos serán los jugadores encargados de dar la vuelta al marcador: el egipcio Mohamed Salah, que está siendo sin duda la mejor adquisición del mercado de invierno en Italia, y el delantero alemán Mario Gómez.