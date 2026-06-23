Las nuevas normas del Mundial llegan para quedarse: "Se van a aplicar en LaLiga la próxima temporada"

Las novedades en el arbitraje eran uno de los aspectos más esperados del Mundial. Desde el inicio del torneo hemos visto cómo el VAR ha corregido saques de esquina o ha impuesto tiempos de cinco segundos para los saques de puerta y de banda y diez para los cambios.

Este lunes, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el presidente del CTA, Fran Soto, que ha valorado todos estos cambios de manera bastante positiva y ha confirmado que la próxima temporada se aplicarán en LaLiga.

"Me gustan los cambios, la mayoría están pensados para que se pierda menos tiempo y el fútbol sea más dinámico (…) Que el VAR entre en los córners va a generar más polémica, casi preferiría no tener esa responsabilidad", ha explicado Soto en Onda Cero.

Este lunes se han conocido, además, los ascensos y descensos de los árbitros para LaLiga de cara a la próxima temporada. Habrá hasta cuatro nuevos colegiados en Primera división: Bestard Servera, González Esteban, Muñiz Muñoz y Orellana Cid.

Además, el CTA también ha comunicado que Galech Apezteguia y Guzmán Mansilla descienden a Segunda División y Cuadra Fernández y Muñiz Ruiz serán el próximo curso árbitros de VAR y perderán su escarapela de árbitros internacionales.