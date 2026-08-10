El Rayo Vallecano ya tiene casa: el partido ante el Alavés se jugará en Butarque

El Rayo Vallecano jugará su primer partido como local de la temporada 2026-27 fuera de Vallecas. La visita del Deportivo Alavés, en la segunda jornada de LaLiga y el próximo 20 de agosto, será en el estadio de Butarque, en Leganés, después de semanas de incertidumbre sobre la sede del choque.

De esta forma se pone fin a un largo proceso de negociaciones entre el club franjirrojo, la Comunidad de Madrid y el CD Leganés, en medio de los problemas que afectan al Estadio de Vallecas y que impiden, por el momento, la disputa de partidos oficiales en el recinto madrileño.

De Burgos a Leganés: el cambio de plan

Durante los últimos días se ha especulado con varias posibilidades: desde jugar en Vallecas a jugar fuera de la Comunidad de Madrid, siendo El Plantío, en Burgos, una de las opciones más avanzadas.

Sin embargo, la mediación de la Comunidad de Madrid y la disposición del Leganés para flexibilizar las condiciones de uso de Butarque han acabado por desbloquear la situación. Según diversas informaciones, el Gobierno regional llegó incluso a ofrecer apoyo económico para facilitar el acuerdo.

La elección de Butarque supone una buena noticia para los seguidores del Rayo. El desplazamiento a Leganés es mucho más cómodo que el viaje hasta Burgos, una posibilidad que había generado malestar entre parte de la afición y varias peñas del club.

Además, el estadio pepinero ya ha servido anteriormente como solución de emergencia para el conjunto vallecano, por lo que se trata de una alternativa conocida tanto por el club como por LaLiga. De hecho, la temporada pasada disputaron su partido de local en Butarque ante el Atlético de Madrid.

La incógnita sigue para los próximos partidos

Pese al acuerdo alcanzado para el duelo frente al Alavés, el futuro inmediato del Rayo continúa rodeado de incertidumbre. La solución de Butarque está cerrada únicamente para este encuentro y todavía no está garantizado dónde disputará el conjunto madrileño sus siguientes compromisos como local mientras continúan los trabajos y revisiones en Vallecas.

El partido entre Rayo Vallecano y Deportivo Alavés se jugará el jueves 20 de agosto a las 21:00 horas en Butarque, convirtiendo al estadio de Leganés en la casa provisional del equipo de la franja en el arranque de la nueva temporada.