Martín Presa rompe su silencio: de la corona funeraria que le dio por muerto al temor de bajar a Segunda sin Vallecas

Raúl Martín Presa sigue en el ojo del huracán. Una semana después de la retirada de la concesión del Estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid por motivos de seguridad y salubridad, el presidente del Rayo Vallecano ha roto su silencio.

De primeras, pide perdón por el "error administrativo" de no entregar la documentación a tiempo a la Comunidad de Madrid: "Hemos tenido un error administrativo, un error humano. Yo no era consciente de ello. Sin mala voluntad, sin intención de ocultar nada y sin ninguna intención de no facilitar toda la labor que, como siempre hemos entendido, debe ser conjunta entre la administración, en este caso la Comunidad de Madrid, y el Rayo Vallecano, por tener el estadio en las mejores condiciones posibles, dentro de lo que es este estadio".

También explica que "la concesión no está retirada", sino que "se ha abierto un expediente de incoación de una extinción". Desvela que un auditor acudió al recinto y fue uno de los conserjes el que le fue indicando en qué estado se encontraba el estadio. "Estamos seguros de que el informe no responde a la situación veraz. De hecho, hemos encargado una auditoría que va a contradecir ese informe en la gran mayoría", añade Presa al respecto.

Molesto, comenta que "hace dos años, cuando LaLiga impuso el reglamento de estadio, el Rayo Vallecano era el equipo que más puntos incumplía. Se nos caía la cara de vergüenza. Hoy, el Estadio de Vallecas no tiene ni un incumplimiento del reglamento de estadio. Hemos gastado millones. Se ha cumplido con exigencias de LaLiga y UEFA".

Mantiene así que la primera jornada de la temporada liguera, que enfrentará a Rayo y Alavés, podría disputarse en el Estadio de Vallecas sin ningún problema. "El estadio no está perfecto, claro que no está perfecto, pero desde nuestro punto de vista no hay nada que comprometa la seguridad ni que impida jugar un partido. Si yo creyera que hay riesgo para una sola persona de las 15.000 que entran al estadio, el primero que diría que no se debe jugar soy yo", declara.

La corona de flores a su nombre y las múltiples amenazas

El presidente del Rayo Vallecano denuncia múltiples amenazas que cataloga como "intolerables". "Hay límites que no se pueden sobrepasar", explica, detallando que "el lunes llevaron una corona funeraria mía a casa de mi madre. Estamos hablando de una mujer de 86 años, con una enfermedad cardíaca grave y un marcapasos, que sufrió un cuadro de ansiedad".

El lunes llevaron una corona funeraria mía a casa de mi madre. Estamos hablando de una mujer de 86 años

También comenta que, días antes, aparecieron "pintadas en el estadio y en la ciudad deportiva", además de "pancartas con amenazas de muerte en un negocio de mi familia". "Hay que establecer protocolos para acabar con este tipo de comportamientos", señala.

Ante la posibilidad de jugar en otro estadio, Presa sostiene que su prioridad sigue siendo jugar en Vallecas. "Para nosotros jugar en casa es un plus. Vallecas nos hace más fuertes. Perder esa ventaja supondría ponernos en una situación muy delicada y sería medio mandarnos a Segunda división", explica.

Recalca que "todos perseguimos el mismo objetivo: que el Rayo juegue en Vallecas cuanto antes y, si es posible, desde el primer partido como local. Esa es la voluntad de la afición, de los jugadores y también la nuestra. Vamos a trabajar sin descanso para conseguirlo".