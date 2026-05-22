Tuchel anuncia la convocatoria de Inglaterra para el Mundial: se quedan fuera Trent, Foden y Palmer

Ya es oficial. Tomas Tuchel ha anunciado la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial de 2026, y el revuelo no se ha hecho esperar. La convocatoria deja múltiples sorpresas y varias apuestas personales del técnico alemán. No viajarán a América grandes nombres como el lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, el mediocentro del Manchester City, Phil Foden, y la estrella del Chelsea, Cole Palmer.

Tres bajas que han sido muy comentadas debido a la importancia de los jugadores y su presencia regular en las listas de la selección. Sin embargo, estos no son los únicos futbolistas que han llamado la atención. A ellos se suman figuras como Adam Wharton, Luke Shaw, Myles Lewis-Skelly y Harry Maguire.

Las apuestas de Tuchel

Más allá de las ausencias, también han destacado varias apuestas personales del técnico alemán. Jugadores como Djed Spence, Jarrell Quansah y Tino Livramento, que han rendido a un nivel notable en los últimos meses, se han ganado un billete para el Mundial con su país.

Además, se mantienen futbolistas como Pickford, Rice, Stones, Henderson, Rashford y Saka, que ya estuvieron en el anterior Mundial de 2022 en Qatar.

Bellingham y Kane, líderes de Inglaterra

La confianza de Inglaterra está puesta en Harry Kane y Jude Bellingham, las dos grandes estrellas de 'The Three Lions'. Por un lado, el mediocentro del Real Madrid pondrá la calidad y se echará el equipo a la espalda, siendo una pieza vital en el esquema de Tuchel.

Por otro, el delantero del Bayern Múnich aportará el gol en una de sus mejores temporadas de toda su carrera. Son 60 goles en esta campaña, unos números que le sitúan como Bota de Oro de este año.

Inglaterra, en el Grupo L

Falta menos de un mes para que arranque el torneo y las selecciones están cerca de desplazarse a América para preparar sus respectivos encuentros de la fase de grupos. En el caso de Inglaterra, la selección está encuadrada en el Grupo L, junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Comenzará disputando su primer encuentro contraCroacia en Arlington, para después hacerlo contra Ghanael 23 de junio en Massachusetts. Finalmente, concluirá la fase de grupos ante Panamá el 27 de junio en Nueva Jersey.

Convocatoria completa

Porteros

Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensas

Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Tino Livramento (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Centrocampistas

Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal) y Morgan Rogers (Aston Villa).

Delanteros

Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).