Ghana, las Estrellas Negras con Kudus al frente

GHANA – GRUPO L

Rivales en la fase de grupos: Croacia (17 jun., Dallas), Inglaterra (23 jun., Boston) y Panamá (27 jun., Filadelfia).

Croacia (17 jun., Dallas), Inglaterra (23 jun., Boston) y Panamá (27 jun., Filadelfia). Once tipo: Asare; Seidu, Djiku, Salisu, Mensah; Partey, Sibo; Kudus, J. Ayew, Sulemana; Semenyo.

Asare; Seidu, Djiku, Salisu, Mensah; Partey, Sibo; Kudus, J. Ayew, Sulemana; Semenyo. Clasificación: Primera del Grupo I africano (CAF).

Primera del Grupo I africano (CAF). Participaciones en el Mundial: 5 (2006, 2010, 2014, 2022 y 2026).

5 (2006, 2010, 2014, 2022 y 2026). Mejor posición en el Mundial: Cuartos de final (Sudáfrica 2010).

Ghana selló su clasificación venciendo 1-0 a Comoras en Accra, con el gol decisivo de Mohammed Kudus a pase de Thomas Partey. El camino no fue sencillo —sufrió una derrota inesperada ante Comoras en una jornada previa—, pero el equipo de Otto Addo se repuso y aseguró el primer puesto del grupo con solvencia.

Las Estrellas Negras mantienen intacta su ambición de volver a competir al máximo nivel internacional.

Una selección que quiere volver a sorprender

Las Estrellas Negras tienen una historia mundialista de altibajos. El gran momento fue Sudáfrica 2010, cuando estuvieron a un paso de hacer historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a semifinales: un penalti fallado en el último segundo del partido ante Uruguay les negó ese sueño.

En Catar 2022 cayeron en la fase de grupos, pero el equipo actual combina juventud, velocidad y experiencia en ligas de máximo nivel europeo.

Otto Addo ha conseguido construir un bloque dinámico, capaz de competir desde la intensidad física y las transiciones rápidas.

La estrella

Mohammed Kudus, del Tottenham, puede moverse tanto de mediapunta como de extremo y es la mayor amenaza ofensiva de Ghana.

Su capacidad de desequilibrio y su potencia en conducción lo convierten en uno de los futbolistas africanos más peligrosos del torneo.

Thomas Partey, del Villarreal, es el ancla en el mediocampo que da equilibrio y criterio al equipo.

Kamaldeen Sulemana, del Atalanta, y Antoine Semenyo, del Bournemouth, completan un frente de ataque con velocidad y calidad en la Premier League y la Serie A.

La columna vertebral combina experiencia y juventud en sus mejores años.

Fortalezas y debilidades

Ghana tiene buen pie hasta en su portero, sabe pasar velozmente de un 4-2-3-1 en defensa a un 3-4-3 cuando tiene la posesión y presiona con intensidad.

La base europea sólida garantiza un nivel competitivo real y permite al equipo jugar con agresividad y ritmo alto.

La debilidad es la inconsistencia: Ghana puede ganar a cualquier rival y también puede perder ante selecciones teóricamente inferiores.

Catar 2022 lo demostró.

¿Hasta dónde llegará?

Ghana tiene que pelear con Croacia por el segundo puesto del grupo. El partido ante Panamá es el más ganable.

Si cruzan la fase de grupos —algo que no consiguen desde 2010—, ya sería un éxito.

A partir de ahí, con Kudus en forma, pueden dar la sorpresa en octavos de final.