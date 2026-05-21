Panamá, el segundo Mundial de los Canaleros

PANAMÁ – GRUPO L

Rivales en la fase de grupos: Ghana (17 jun., Toronto), Croacia (23 jun., Toronto) e Inglaterra (27 jun., Nueva Jersey).

Ghana (17 jun., Toronto), Croacia (23 jun., Toronto) e Inglaterra (27 jun., Nueva Jersey). Once tipo: Mosquera; Blackman, Fidel Escobar, Andrade, Eric Davis; Carrasquilla, Blackburn, Godoy; Puma Rodríguez, Bárcenas, Fajardo.

Mosquera; Blackman, Fidel Escobar, Andrade, Eric Davis; Carrasquilla, Blackburn, Godoy; Puma Rodríguez, Bárcenas, Fajardo. Clasificación: Primera e invicta del Grupo A de CONCACAF.

Primera e invicta del Grupo A de CONCACAF. Participaciones en el Mundial: 2 (2018 y 2026).

2 (2018 y 2026). Mejor posición en el Mundial: Primera fase.

Panamá no es la misma Panamá. Y los llamados "Canaleros" tendrán oportunidad de demostrarlo en el partido que cierra el Grupo L.

Hace ocho años, en su única participación mundialista, Panamá se llevó un saco de goles de recuerdo (6-1) contra Inglaterra. Y en su regreso a una cita mundialista tendrá otra vez a los ingleses —y a Harry Kane— en un grupo en el que parten como candidatos a ser cuartos.

Afirman ser ambiciosos, pero ni Croacia ni Ghana son selecciones que vayan a poner fácil el objetivo de superar la primera fase o de sumar su primer punto.

El crecimiento bajo el mando de Christiansen

La selección panameña no será el rival fácil de la edición de 2018. El trabajo de Thomas Christiansen, exinternacional con España y de origen danés, ha dado sus frutos tras seis años como responsable técnico.

Panamá es ahora una selección mucho más trabajada, más experta y con un buen trabajo defensivo que tuvo como premio la clasificación como primera e invicta en su grupo de la CONCACAF.

En sus partidos de preparación los marcadores siempre fueron ajustados, con victoria sobre Sudáfrica y derrota mínima ante México.

No se trata de un equipo con estrellas mundiales, pero sí de uno con jugadores que vienen actuando en la liga estadounidense y también en distintos campeonatos sudamericanos.

La estrella

Se hace difícil destacar a algún futbolista por encima de la media, así que recurriremos al valor de mercado: ahí el primer puesto lo ocupa el centrocampista Adalberto Carrasquilla, futbolista de Pumas en México.

Como además es el encargado de aportar el equilibrio al equipo, es uno de los jugadores de confianza de Christiansen.

Hay también debate en torno a la figura de Kadir Barría: este delantero del Botafogo, de 18 años, es la gran apuesta de futuro y uno de los favoritos de los seguidores canaleros, pero no haber participado en la fase de clasificación le puede dejar fuera de la lista definitiva.

Fortalezas y debilidades

Panamá es ordenada, física y muy difícil de batir cuando está bien plantada.

Su fortaleza es el bloque defensivo y la intensidad en el trabajo colectivo, herencia de los seis años de Christiansen al frente.

La debilidad es la falta de calidad individual para resolver partidos ante rivales de nivel como Inglaterra o Croacia.

¿Hasta dónde llegará?

Panamá llega sabiendo que el Grupo L es uno de los más complicados.

Con el recuerdo del 6-1 de 2018 ante Inglaterra todavía fresco, el objetivo es competir con dignidad y aprovechar el partido ante Ghana para buscar su primera victoria mundialista.

Superar la fase de grupos sería histórico y exigiría que Croacia y Ghana fallaran al mismo tiempo.