Los 10 jugadores más valiosos del Mundial 2026: un español llega a los 200 millones de euros

El Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, desde el 11 de junio al 19 de julio, es un momento clave para el valor de mercado de las estrellas que lo disputan, pero también para sus clubes.

En función de su actuación, su precio puede aumentar o devaluarse de cara a un mercado de fichajes que promete ser movido, por lo menos para clubes como el Real Madrid, que tras las elecciones para su presidencia ha reforzado la parcela deportiva. Precisamente, los equipos estarán pendientes de que el valor de los jugadores que quieren poner en venta incremente, mientras que para las jóvenes promesas y estrellas es su oportunidad para brillar y conseguir un gran contrato.

Por el momento, estos son los diez futbolistas que participarán en el Mundial con mayor valor de mercado, según los datos de Transfermarkt. ¿Quién dará la sorpresa cuando termine el campeonato?

Lamine Yamal

El primer puesto es para Lamine Yamal. A sus 18 años, la joven estrella del FC Barcelona y de la selección española ya se ha consolidado como uno de los mejores del mundo gracias a una gran temporada con su club y sus recientes logros a nivel de selecciones, con la Eurocopa de 2024, en la que logró el reconocimiento como el mejor jugador joven. Su valor de mercado asciende a los 200 millones de euros, una cifra que mantiene desde junio del año pasado.

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Erling Haaland

Este será el primer Mundial que el futbolista del Manchester City disputará con Noruega. El delantero comparte valor con Lamine Yamal, con 200 millones de euros también, con el que terminó el 2025. Habrá que estar atentos al rendimiento de Haaland en el torneo, ya que su nombre ya ha sonado en el mercado de fichajes, siendo una de las promesas del candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme.

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Kylian Mbappé

El jugador del Real Madrid ha bajado posiciones en el ranking, y es que tras una temporada en blanco para el club merengue, Mbappé se ha consolado con la bota de oro de La Liga gracias a sus 25 goles. No obstante, este reconocimiento no ha sido suficiente para que su valor de mercado pasase de los 200 millones en diciembre a los 180 millones actuales.

Pedri

El segundo español en la lista es el canario Pedri. El centrocampista del FC Barcelona es una de las piezas claves para Hansi Flick, pero también para Luis de la Fuente. Pedri ha aumentado considerablemente su valor tras la Eurocopa de 2024, cuando llegó a los 100 millones. Desde entonces, su precio se ha incrementado hasta los 150 millones de euros desde el pasado mes de marzo.

Michael Olise

El futbolista francés del Bayern de Múnich está llamado a ser una de las estrellas del campeonato. Su gran temporada ha hecho que media Europa se fije en él, pero desde el club bávaro han rechazado reiteradamente cualquier rumor que lo sitúe fuera de Alemania. Por el momento, su valor de mercado ronda los 150 millones de euros. ¿Se mantendrá la cifra tras el Mundial o aumentará para ahuyentar a los equipos interesados?

João Neves

El jugador del PSG ha incrementado su precio notablemente desde el pasado mes de diciembre. Tras proclamarse campeón de liga y Champions, el portugués ha pasado de valer 110 millones de euros a 140 millones en cuestión de meses.

Vitinha

Al igual que su compatriota y compañero en el PSG, Vitinha también ha sido uno de los nombres que han sonado para el proyecto del Real Madrid, siendo su valor de 140 millones de euros tras una temporada brillante con el club parisino.

Vinícius Jr.

Volviendo a La Liga, Vinícius Júnior se ha devaluado en el mercado de manera considerable tras la pobre campaña del Real Madrid. La estrella brasileña terminó el 2024 con un valor de 200 millones de euros, pero tras dos temporadas en blanco, su precio ha bajado hasta los 140 millones de euros.

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Jude Bellingham

Y de un madridista a otro. El precio de Bellingham también se ha devaluado notablemente tras el fracaso de temporada de su equipo. Mientras que en junio de 2025 su valor alcanzaba los 180 millones de euros, actualmente se ha rebajado a los 130 millones.

Désiré Doué

Por último, Désiré Doué también se ha beneficiado de la gran temporada del PSG. El joven extremo ha incrementado su valor hasta los 120 millones de euros, superando así los 90 millones con los que acabó el 2025.